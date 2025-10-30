Roberto Alomar, con fe total en sus eternos Blue Jays: “Tienen con qué ser campeones”

Los Blue Jays de Toronto podrían cerrar la Serie Mundial ahora que regresan a casa y que la serie ha virado inesperadamente a su favor.

El miembro del Salón de la Fama, Roberto Alomar, dos veces campeón del Clásico de Otoño con los Blue Jays, está convencido de ello.

“Creo que pueden cerrarla este viernes”, dijo Alomar a El Nuevo Día.

“Tienen un equipo bien acoplado, con buen pitcheo y buena ofensiva. Si (Vladimir) Guerrero sigue bateando como va, creo que los Blue Jays serán campeones”, agregó.

Hay un dato histórico que respalda a Alomar y a Toronto: las cinco veces que un equipo que barrió su Serie de Campeonato —como los Dodgers— se enfrentó a otro que necesitó siete juegos para ganar esa instancia —como los Blue Jays—, el ganador de la Serie Mundial siempre fue el conjunto que venía de disputar la serie más larga.

PUBLICIDAD

Por su parte, Guerrero Jr. batea .415 en la postemporada, con ocho cuadrangulares y 15 carreras impulsadas. Ha conectado de hit en 14 de los 16 juegos de playoffs que ha disputado este año, y ha disparado jonrones en los últimos dos partidos de la serie.

Toronto recibe este viernes el sexto juego con ventaja de 3-2 sobre los favorecidos Dodgers de Los Ángeles.

Alomar rememora su época en Toronto

Los Blue Jays buscan su primer campeonato desde 1993, cuando Alomar era su segunda base. Los Dodgers, en cambio, intentarán alargar la serie a un decisivo encuentro.

Alomar confesó que vive con emoción el hecho de ver al equipo para el que jugó cinco temporadas —y con el que conquistó los dos títulos— nuevamente en posición de alzar el trofeo.

Roberto Alomar fue exaltado al Salón de la Fama con la gorra de los Blue Jays de Toronto. (Archivo)

“Hay mucha emoción. Jugué con ellos y entré al Salón de la Fama con la gorra de los Blue Jays. Conozco a muchos de los muchachos. Así que voy a ser ‘Blue Jay’ toda mi vida”, expresó el histórico número 12.

Pasa página con MLB

Mientras celebra el éxito de la organización que tanto aprecia, Alomar también ha pasado página con el béisbol de Grandes Ligas, luego de ser suspendido en 2021 tras una investigación por acoso sexual.

“Uno siempre va a extrañar el béisbol, el estar con los peloteros, el ambiente. Pero ya no. Estoy con mi familia, agradecido con todo lo que Papá Dios me ha dado. Ahora disfruto a mis hijos, que son lo más importante en mi vida”, comentó el exjugador, padre de dos.

Los Blue Jays enviarán al montículo al derecho Kevin Gausman, quien, aunque cargó con la derrota en el segundo juego de la serie, lanzó bien al mantener a su equipo en competencia. En esa salida permitió tres carreras en seis entradas y dos tercios.

PUBLICIDAD

Los Dodgers contrarrestarán con el japonés Yoshinobu Yamamoto, el derecho que lanzó juego completo en el segundo partido de la serie.

Los angelinos no habían estado en una situación tan comprometida durante toda la postemporada. Dominaron sus dos series previas y llegaron a la Serie Mundial como favoritos. Ahora están obligados a sobrevivir, un terreno en el que aún no se han probado.

“Tienen que demostrar carácter”, dijo a este diario el excampocorto de los Astros de Houston, Dickie Thon.

“Ahora hay que ver si en verdad lo tienen. Las cosas no les están saliendo bien y no están bateando. Toronto es un equipo muy completo. Vamos a ver cómo reaccionan. Una cosa es cuando estás al frente, y otra muy distinta cuando vas detrás. Los equipos reaccionan de maneras diferentes en esas situaciones”, añadió Thon.

Kevin Gausman será el encargado de subir a la loma en el sexto choque. (Nathan Denette)

El exjugador también sugirió que los Dodgers deben ser agresivos con los lanzamientos que dominan, lo cual —aclaró— es distinto a ser agresivos con todo lo que les lancen.

Los Dodgers buscan convertirse en el primer equipo en ganar Series Mundiales consecutivas desde los Yankees de 1998 y 1999. Para acabar con esa sequía, necesitan dos victorias sin margen de error.

También deberán mantener la calma, confiar en el talento del equipo y evitar la presión que genera la ansiedad, “tan sofocante como un conteo en 0-2”, señaló el exreceptor de Grandes Ligas y actual dirigente de los Senadores de San Juan, Robinson Cancel.