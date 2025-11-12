Robinson Cancel confía en una pronta reacción de los Senadores de San Juan en la liga invernal

Con una arrancada muy por debajo de las sensaciones que dejó el equipo la temporada pasada llegando a la final, los Senadores de San Juan solo están esperando que la reacción llegue muy pronto, si posible este jueves, de cara a una próxima semana que en palabras del dirigente Robinson Cancel “será crucial”.

Con un inicio de 0-5 en la primera semana de la campaña 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), los Senadores tienen día libre este miércoles y solo jugarán un juego más antes de la pausa del fin de semana largo debido al juego de estrellas, que en esta ocasión enfrentará el sábado, 15 de noviembre a combinados de Puerto Rico y República Dominicana en Nueva York, en el denominado PR vs DR Showdown en el Citi Field, hogar de los Mets de Nueva York de las Grandes Ligas.

Y Cancel espera que su equipo salga este jueves de su mal momento con un triunfo ante los Criollos de Caguas, que tampoco han ganado, en cuatro presentaciones, pero el miércoles irán a Ponce buscando reaccionar también.

“Los juegos que hemos perdido han sido por una carrera, por una jugada o un pitcheo que no se ha ejecutado. Estamos buscando la manera de cómo sobrepasar las cosas pequeñas en que hemos fallado”, reaccionó en entrevista telefónica con El Nuevo Día el piloto de los Senadores.

Standing LBPRC

Equipo G P Dif. Santurce 4 0 - Carolina 4 0 - Ponce 3 1 1 Mayagüez 2 3 2.5 Caguas 0 4 4 San Juan 0 5 4.5

“Ahora mismo se nos lesionó el primer bate, Mallex Smith, que es una baja, aunque no a largo plazo, y esperamos que se ponga listo para la semana que viene”, agregó Cancel sobre el jardinero y uno de los jugadores importados de San Juan.

Aunque los Senadores han sido superados en sus cinco partidos por balance combinado de 22-11, la realidad es que solo un juego ha sido por marcador abierto, 9-5, ante Ponce el viernes pasado, cuando San Juan llegó a la novena entrada ganando 5-4. Pero en promedio sus reveses han sido por dos carreras.

Y en específico, en sus últimos dos encuentros las derrotas fueron por el mínimo de una anotación, 2-1 contra Ponce y 3-2 ante Santurce.

“Vamos a tratar de hacer los movimientos pertinentes en cuestión de mover piezas en el terreno de juego para tratar de echar el equipo adelante. Hemos estado en cuatro de los cinco juegos, a un pitcheo más o un pitcheo menos para obtener la victoria pero no hemos tenido el batazo clave. Ayer regalamos una carrera con un tiro innecesario a primera base. Luego regalamos otra carrera con un ‘wild pitch’. Pero tuvimos oportunidad de ganar. Tuvimos corredor en segunda sin outs, y no pudimos anotar”, lamentó Cancel sobre el encuentro ante Santurce el martes.

Una de las notas positivas de San Juan ha sido la de Roberto Enriquez, el jardinero que está bateando .333 con un cuadrangular y una carrera empujada, además de tres anotadas. Tres de sus cuatro imparables han sido extrabases. El importado japonés Shinya Hasegawa está bateando solo .314 pero tiene tres empujadas. Figuras como José Sermo y Jadiel Sánchez, están promediando apenas .167 y .133, respectivamente.

Sánchez, sin embargo, produjo dos carreras el martes con un cuadrangular en la sexta entrada que empató 2-2 el choque que eventualmente perdieron los Senadores, 3-2, ante Santurce.

“De mi parte, pienso que debemos hacer movimientos pertinentes para ayudar al equipo, porque hay varios (peloteros) que se van a ir, que sus contratos tienen cierto tiempo. Entiendo que el equipo trabajo hará sus movimientos o sus llamadas para empezar a reemplazar a esa gente”, señaló, dejando abierta la posibilidad de cambios en el elenco de importados.

Colectivamente San Juan está bateando apenas .178, aunque hay dos novenas que están luciendo peor en la ofensiva: Mayagüez (.174) y Caguas (.162), que han anotado nueve y siete carreras, respectivamente.

En cuanto al pitcheo, San Juan está quinto en efectividad con 3.86. Aunque son el equipo al que más le han anotado los rivales, con 22 carreras, 19 de ellas han sido limpias. A los Criollos les ha ido peor también con 21 carreras merecidas, para efectividad de 5.61.