Últimas Noticias
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se reanudará el béisbol en Venezuela tras ataque de Estados Unidos y captura de Nicolás Maduro

La liga invernal venezolana puso fecha para el regreso a la acción del ‘round robin’

4 de enero de 2026 - 12:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jackson Chourio, de Águilas del Zulia, en acción en la liga venezolana de béisbol. (Suministrada / LVBP)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

CARACAS - La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) anunció el domingo que el 7 de enero se reanudará la actividad del round robin tras la paralización de la postemporada como consecuencia de una operación militar nocturna estadounidense y la captura del presidente Nicolás Maduro.

Los choques programados entre el 3 y 6 de enero fueron suspendidos después que Estados Unidos lanzó en la madrugada del sábado un ataque contra el país sudamericano.

Los equipos participantes “darán a conocer oportunamente la reestructuración del calendario de juegos, con el objetivo de garantizar el desarrollo de la competición”, resaltó el escrito.

La suspensión interrumpió el desarrollo de la postemporada en Venezuela y ocurre semanas después de que la Confederación de Béisbol del Caribe decidió retirarle al país la sede de la Serie del Caribe, trasladándola al estado mexicano de Jalisco.

El round robin, que se disputa bajo la modalidad de todos contra todos, lo disputan cinco de los ocho equipos que integran la liga: Cardenales de Lara, Águilas de Zulia, Caribes de Anzoátegui, Navegantes del Magallanes y Bravos de Margarita.

En la primera jornada, disputada el viernes pasado, Águilas doblegó 4-3 a los Navegantes, mientras que Cardenales superó 6-5 a Caribes. Bravos tuvo la jornada libre.

Águilas frenan el invicto de Leones en Dominicana

Por otro lado, las Águilas Cibaeñas derrotaron 4-1 a los Leones del Escogido, para cortarles una racha de cinco victorias consecutivas y terminar con su invicto en la sexta jornada del round robin semifinal de la Liga Dominicana de Béisbol.

Ezequiel Durán remolcó una carrera con un sencillo y Jonatan Clase le siguió con un imparable productor de dos más, dentro de un ataque de tres anotaciones en el primer episodio que marcó el rumbo del encuentro. Óscar De La Cruz se acreditó la victoria con una brillante apertura de seis entradas en blanco, en las que permitió apenas dos imparables.

En San Francisco de Macorís, Eloy Jiménez bateó de 4-1, con un doble y dos carreras remolcadas, para conducir a los Toros del Este a un triunfo por 3-1 sobre los Gigantes del Cibao, que ahora han perdido sus seis compromisos en la postemporada. Los Toros, por su parte, se colocaron con marca de 4-2.

Tras jornada del domingo, la LBPRC reanudará su acción el 7 de enero

Una vez concluya la doble tanda el domingo, la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) retomará su acción el miércoles 7 de enero, cuando los Criollos de Caguas reciban a los Cangrejeros de Santurce. Por su lado, los Leones de Ponce visitarán a los Gigantes de Carolina.

Los Leones y los Cangrejeros empataron el sábado sus respectivas series semifinales al mejor de siete a una victoria por bando.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
El diario de hoy
domingo, 4 de enero de 2026
