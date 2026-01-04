Se reanudará el béisbol en Venezuela tras ataque de Estados Unidos y captura de Nicolás Maduro
La liga invernal venezolana puso fecha para el regreso a la acción del ‘round robin’
4 de enero de 2026 - 12:21 PM
4 de enero de 2026 - 12:21 PM
CARACAS - La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) anunció el domingo que el 7 de enero se reanudará la actividad del round robin tras la paralización de la postemporada como consecuencia de una operación militar nocturna estadounidense y la captura del presidente Nicolás Maduro.
Los choques programados entre el 3 y 6 de enero fueron suspendidos después que Estados Unidos lanzó en la madrugada del sábado un ataque contra el país sudamericano.
Los equipos participantes “darán a conocer oportunamente la reestructuración del calendario de juegos, con el objetivo de garantizar el desarrollo de la competición”, resaltó el escrito.
La suspensión interrumpió el desarrollo de la postemporada en Venezuela y ocurre semanas después de que la Confederación de Béisbol del Caribe decidió retirarle al país la sede de la Serie del Caribe, trasladándola al estado mexicano de Jalisco.
El round robin, que se disputa bajo la modalidad de todos contra todos, lo disputan cinco de los ocho equipos que integran la liga: Cardenales de Lara, Águilas de Zulia, Caribes de Anzoátegui, Navegantes del Magallanes y Bravos de Margarita.
En la primera jornada, disputada el viernes pasado, Águilas doblegó 4-3 a los Navegantes, mientras que Cardenales superó 6-5 a Caribes. Bravos tuvo la jornada libre.
Por otro lado, las Águilas Cibaeñas derrotaron 4-1 a los Leones del Escogido, para cortarles una racha de cinco victorias consecutivas y terminar con su invicto en la sexta jornada del round robin semifinal de la Liga Dominicana de Béisbol.
El Estadio Quisqueya Juan Marichal registró un animado ambiente este sábado durante el enfrentamiento entre Águilas Cibaeñas y Leones del Escogido.#ElNuevoDiarioRD pic.twitter.com/5M3LrQIrA5— El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) January 3, 2026
Ezequiel Durán remolcó una carrera con un sencillo y Jonatan Clase le siguió con un imparable productor de dos más, dentro de un ataque de tres anotaciones en el primer episodio que marcó el rumbo del encuentro. Óscar De La Cruz se acreditó la victoria con una brillante apertura de seis entradas en blanco, en las que permitió apenas dos imparables.
En San Francisco de Macorís, Eloy Jiménez bateó de 4-1, con un doble y dos carreras remolcadas, para conducir a los Toros del Este a un triunfo por 3-1 sobre los Gigantes del Cibao, que ahora han perdido sus seis compromisos en la postemporada. Los Toros, por su parte, se colocaron con marca de 4-2.
Serie IGUALADA. 👀 pic.twitter.com/x3x6RYhmIl— LBPRC ⚾️🇵🇷 (@LBPRC) January 4, 2026
Una vez concluya la doble tanda el domingo, la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) retomará su acción el miércoles 7 de enero, cuando los Criollos de Caguas reciban a los Cangrejeros de Santurce. Por su lado, los Leones de Ponce visitarán a los Gigantes de Carolina.
¡Brady Tedesco, “El Pulpo” Rivera y los Leones empataron la serie 1-1! pic.twitter.com/x12JPGAeJg— LBPRC ⚾️🇵🇷 (@LBPRC) January 4, 2026
Los Leones y los Cangrejeros empataron el sábado sus respectivas series semifinales al mejor de siete a una victoria por bando.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: