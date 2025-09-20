Opinión
20 de septiembre de 2025
DeportesBéisbol
Seattle blanquea a Houston y se apodera otra vez del liderato en el Oeste de la Americana

Además, con el revés los Astros fueron alcanzados por Boston en el segundo ‘wild card’ por el pase a los ‘playoffs’

20 de septiembre de 2025 - 10:03 AM

Por The Associated Press
Houston - El venezolano Eugenio Suárez conectó su cuadragésimo séptimo jonrón, otros tres bateadores de los Mariners se volaron la cerca, y Seattle blanqueó el viernes 4-0 a los Astros de Houston, para apoderarse del primer sitio de la División Oeste de la Liga Americana.

Bryan Woo lanzó cinco entradas con autoridad. Su salida abrupta no impidió que los Mariners (85-69) siguieran en una marcha ascendente, al sumar su undécima victoria en 12 juegos para arrebatar el control de la división a los Astros, con ocho duelos restantes.

Estos rivales jugarán dos veces más el fin de semana antes de que Seattle cierre la temporada recibiendo a Colorado y a los Dodgers de Los Ángeles.

Los Astros fueron alcanzados por Boston en la contienda por los últimos dos boletos de comodín de la Americana. Cleveland está solo juego y medio detrás y amenaza con quedarse con uno de los tres comodines.

Woo (15-7) permitió un hit y una base por bolas y repartió siete ponches. Pero el derecho elegido al Juego de Estrellas se retiró después de un par de pitcheos de calentamiento en la sexta entrada.

Hizo solo 67 lanzamientos. Fue la novena actuación consecutiva de Woo permitiendo tres carreras o menos, lo que mejoró su efectividad a 2.94. Acumula 198 ponches esta temporada.

El dominicano Julio Rodríguez conectó un jonrón en la primera entrada por los Mariners. El batazo de 425 pies de Suárez por encima de las vías del tren del jardín izquierdo en la cuarta entrada puso el encuentro 2-0.

El quisqueyano Víctor Robles abrió la séptima con un jonrón, y Josh Naylor conectó uno más en la octava.

Hunter Brown (12-8) permitió dos carreras y ponchó a nueve en seis entradas.

Por los Mariners, el cubano Randy Arozarena de 5-0. Los dominicanos Rodríguez de 4-1 con una anotada y una empujada, Jorge Polanco de 4-0, Robles de 3-1 con una anotada y una empujada. El venezolano Suárez de 4-1 con una anotada y una remolcada.

Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 4-0, Yainer Díaz de 3-0, Jesús Sánchez de 3-0. El boricua Carlos Correa de 4-1. El mexicano Isaac Paredes de 3-1. El venezolano José Altuve de 4-0.

Astros de HoustonMariners de SeattleCarlos CorreaJosué Espada
