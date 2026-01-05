Opinión
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Semifinales al rojo vivo en la liga invernal: Gigantes y Cangrejeros toman ventaja

Las dos series se reanudan el miércoles en Caguas y Carolina, respectivamente

5 de enero de 2026 - 4:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Johneshwy Fargas y los Cangrejeros han atacado tarde en el juego a Caguas en la serie semifinal y están en ventaja de 2-1. (Suministrada / LBPRC)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Cuando se reanude la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) el miércoles, la serie semifinal B promete más fuegos artificiales, a juzgar por lo intenso del tercer juego.

Mientras tanto, la serie semifinal A está bajo el control de los Cangrejeros de Santurce, que han ganado los últimos dos encuentros frente a los Criollos de Caguas y mantienen la consistencia que mostraron durante la temporada regular.

La semifinal entre los Leones de Ponce y los Gigantes de Carolina se disputa con un estilo aguerrido, propio de equipos que no figuraban entre los favoritos para alcanzar esta etapa.

Carolina tomó ventaja de 2-1 el domingo, luego de que los bancos se vaciaran en la quinta entrada y tras un cuadrangular de banda contraria, de tres carreras, conectado en la octava entrada por el emergente Sabin Ceballos, que selló el triunfo 5-3 en el Estadio Paquito Montaner de Ponce.

“No tenía dudas de que lo podía hacer”, expresó Ceballos en las redes sociales de la LBPRC sobre su jonrón ante el efectivo zurdo Eric Torres. “Cuando mi equipo puso toda la confianza en mí, solo tocaba ejecutar y dar lo mejor”.

Los Gigantes han ganado sus dos partidos como visitantes en Ponce y recibirán el miércoles el cuarto juego de la serie en el Estadio Roberto Clemente Walker, donde ya habían tenido la oportunidad de ganar el segundo encuentro de la semifinal.

Carolina volverá a recibir a unos Leones que han sido, posiblemente, la mayor sorpresa de la temporada 2025-26 y el equipo más sólido desde el montículo.

“No ha pasado nada. La serie no se ha acabado. Nosotros tenemos una meta, y no se queda aquí. Seguimos pa’lante”, añadió Ceballos, jugador de Doble A en la organización de los Giants de San Francisco en MLB.

Por su parte, los Cangrejeros también dominan 2-1 su semifinal ante los Criollos, con victorias consecutivas logradas de forma similar.

Santurce le ha dado poco margen a Caguas, como ocurrió el domingo, cuando remontó en la séptima entrada para empatar el juego 3-3 y sentenciar una entrada más tarde con un triple heroico de Jeremy Arocho con las bases llenas.

“Solo le doy gracias a Dios por ponerme en esta situación”, dijo Arocho. “Pude conectar el batazo. En ese momento buscaba un lanzamiento en la zona y el pitcheo llegó; pude dar el triple”.

De manera similar, los Cangrejeros también remontaron en el segundo juego de la serie. Caguas ganaba 2-1 en la octava entrada, pero Santurce definió el partido con cinco carreras en ese episodio.

Caguas, que fue el último equipo en clasificar a la postemporada, ha tenido oportunidades de ganar, pero su bullpen ha fallado. Ese relevo ha permitido 10 carreras limpias en los últimos dos juegos de la semifinal.

Liga de Béisbol Profesional Roberto ClementeCangrejeros de Santurce Leones de PonceGigantes de CarolinaCriollos de Caguas
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Deportes
