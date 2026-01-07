Semifinales béisbol invernal: Santurce impone su ofensiva y comparte el liderato en el pitcheo

La postemporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) se reanuda este miércoles con dos partidos importantes en las series semifinales, luego de un fin de semana marcado por juegos cerrados y batazos oportunos en las entradas decisivas.

En ambos cruces, un equipo llega con ventaja y buscará aprovechar para acercarse al baile de coronación.

En la semifinal A, los Cangrejeros de Santurce visitan el “Valle del Turabo” arriba 2-1 en la serie tras ganar dos partidos consecutivos sobre los Criollos de Caguas.

Santurce, dirigido por el venezolano Omar López, ha mostrado capacidad para responder ofensivamente en los innings finales, lo que ha sido clave para inclinar la serie a su favor. El reto será ahora repetir esa ejecución jugando en la carretera.

“Ha sido muy buena serie por parte de ambos equipos, pero todavía falta mucho”, expresó Jeremy Arocho, de los Cangrejeros, quien conectó un triple impulsor de tres carreras en el tercer choque de la serie en el Hiram Bithorn. La semifinal se alista para retornar al Estadio Yldefonso Solá Morales.

(Omar) López coincidió con Arocho.

“El que estemos arriba (2-1) no refleja lo buen equipo que es Caguas”, destacó el mánager venezolano, quien volverá a dirigir a su país en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Estamos capitalizando las oportunidades que se nos presentan. Tenemos que seguir”, añadió López a las redes sociales de la LBPRC.

Los Criollos, por su parte, tuvieron la delantera temprano en el último encuentro, pero no lograron sostenerla. Para los dirigidos por Ramón Vázquez, el partido del miércoles representa una oportunidad para ajustar y empatar la serie.

Tito Trinidad tuvo el lanzamiento de honor en el tercer choque en el Bithorn. (Cangrejeros de Santurce)

Santurce registra la mejor ofensiva colectiva en tres juegos de la semifinal. Batea para .232 con 22 imparables, 13 carreras y 33 bases totales. De cerca le siguen los Gigantes con .219, con un hit menos (21) y las mismas anotaciones, aparte de más bases totales con 34.

En cuanto al pitcheo, los Cangrejeros están igualados con Carolina en efectividad con 2.33.

Santurce ha tolerado más inatrapables (20) que los Gigantes (17), pero Carolina ha permitido tres cuadrangulares frente a cero de los crustáceos. El pitcheo carolinense, no obstante, ha abanicado a 30 bateadores, líderes en la postemporada en ese renglón.

En busca del jaque los Gigantes

Por otro lado, en la semifinal B, los Gigantes de Carolina vuelven a casa con ventaja (2-1) luego de ganar sus dos partidos como visitantes ante los Leones de Ponce.

Los de Edwards Guzmán ha encontrado producción clave en momentos importantes y ahora intentarán poner en jaque al equipo que dirige Andy González.

En el tercer choque, los Leones llegaron al frente a la sexta entrada por pizarra de 3-1. Pero su fortaleza en la temporada regular, el bullpen, falló en la octava.

Un cuadrangular de Sabin Ceballos remolcó tres carreras para ayudar a que los Gigantes derrotaran eventualmente, 6-3, a los selváticos en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner.

“Yo no tenía duda de que lo podia hacer”, indicó Ceballos. “Cuando el equipo puso su confianza en mí, en el que me tocara ejecutar, sabía que iba a dar lo mejor”, agregó.

“Pero la meta no acaba aquí”, aseguró.