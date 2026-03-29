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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Seth Lugo lidera victoria de los Royals sobre Atlanta

El derecho de raíces boricuas no toleró carreras en 6.1 entradas completadas

29 de marzo de 2026 - 7:29 PM

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Seth Lugo hace un envío en su salida ante los Braves de Atlanta. Lugo logró la victoria, contribuyendo con 6.1 entradas en blanco para los Royals. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Atlanta - El derecho puertorriqueño Seth Lugo lanzó 6.1 entradas en blanco y Carter Jensen conectó un jonrón para guiar a los Royals de Kansas City (1-2) a una victoria 4-1 sobre los Braves de Atlanta (2-1) en la jornada dominical de las Grandes Ligas.

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El también boricua de los Royals, Jac Caglianone, se fue en blanco en tres turnos al bate.

Lugo recibió respaldo ofensivo con sencillos remolcadores de Bobby Witt Jr. y Vinnie Pasquantino, en un triunfo con el que Kansas City evitó la barrida en la serie.

Witt Jr. acumuló cinco imparables en la serie, mientras que Jensen bateó de 3-1 con dos carreras impulsadas. Además de su jonrón solitario en la cuarta entrada, añadió un elevado de sacrificio en la octava.

Lugo (1-0) permitió cinco hits, ponchó a tres y no concedió boletos. De sus 77 lanzamientos, 55 fueron strikes. El derecho sobrevivió a tres batazos profundos —con velocidades de salida superiores a 105 mph— de Ronald Acuña Jr., Matt Olson y Michael Harris II, que fueron capturados cerca de la pared del jardín.

También en la acción dominical, el coameño Víctor Caratini bateó de 5-2 en la derrota 8-6 de los Twins de Minnesota ante los Orioles de Baltimore.

Por su parte, George Springer abrió el partido con un cuadrangular en la victoria 5-2 de los Blue Jays de Toronto (3-0) sobre los Athletics, por quienes Darell Hernáiz se fue de 3-0.

En otro resultado, Francisco Lindor bateó de 4-2, incluido un triple, en la derrota 4-3 de los Mets de Nueva York ante los Pirates de Pittsburgh. Lindor fue puesto out en el plato en la décima entrada con la carrera que habría significado el empate.

Finalmente, Christian Vázquez bateó de 2-1 con dos carreras impulsadas y una anotada en la victoria 9-7 de los Astros de Houston sobre los Angels de Anaheim. Carlos Correa se fue de 4-0 por Houston.

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Seth LugoRoyals de Kansas CityBraves de AtlantaGrandes Ligas
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