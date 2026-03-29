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Munetaka Murakami arranca encendido: tres jonrones en tres juegos

El nipón comienza su etapa en MLB mostrando el poder que lo hizo estrella en Japón

29 de marzo de 2026 - 5:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Munetaka Murakami, de los White Sox de Chicago, ha cumplido las expectativas en este inicio de temporada. (Kayla Wolf)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El primera base de los White Sox de Chicago, Munetaka Murakami, ha conectado un jonrón en cada uno de sus primeros tres juegos en las Grandes Ligas.

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Murakami envió un lanzamiento 3-2 de Brandon Sproat por encima de la barda en el jardín derecho-central y hacia el bullpen de los White Sox en la segunda entrada del juego de Chicago del domingo contra los Brewers de Milwaukee.

El toletero japonés le pegó un jonrón a Jake Woodford en la novena entrada el jueves y volvió a volarse la cerca ante Chad Patrick en la cuarta entrada el sábado.

Esta es la primera serie del jugador de 26 años en las Mayores desde que firmó un contrato de dos años y $34 millones con los White Sox en diciembre.

Murakami conectó 246 jonrones en ocho temporadas con los Yakult Swallows de la Liga Central de Japón, incluida una campaña de 56 cuadrangulares en 2022.

Tags
BéisbolWhite Sox de ChicagoGrandes LigasJapón
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