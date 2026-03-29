Munetaka Murakami arranca encendido: tres jonrones en tres juegos

El primera base de los White Sox de Chicago, Munetaka Murakami, ha conectado un jonrón en cada uno de sus primeros tres juegos en las Grandes Ligas.

Murakami envió un lanzamiento 3-2 de Brandon Sproat por encima de la barda en el jardín derecho-central y hacia el bullpen de los White Sox en la segunda entrada del juego de Chicago del domingo contra los Brewers de Milwaukee.

El toletero japonés le pegó un jonrón a Jake Woodford en la novena entrada el jueves y volvió a volarse la cerca ante Chad Patrick en la cuarta entrada el sábado.

Esta es la primera serie del jugador de 26 años en las Mayores desde que firmó un contrato de dos años y $34 millones con los White Sox en diciembre.