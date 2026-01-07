Shed Long es el Importado del Año y Eric Torres el Novato del Año en la liga invernal boricua

La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) anunció este miércoles dos de los galardonados como parte de los valores del año para la temporada 2025-26, recayendo en el segunda base Shed Long Jr. y en el lanzador relevista Eric Torres, los trofeos de Importado del Año y Novato del Año respectivamente.

Long, de los Cangrejeros de Santurce, superó al lanzador iniciador de los Indios de Mayagüez, Ashton Goudeau y al jardinero de los Leones de Ponce, Dalton Guthrie.

Inexplicablemente, Long, Jr. no está nominado entre los tres finalistas para el premio más importante del torneo, el de Jugador Más Valioso, pero sí Guthrie, a quien dominó en la votación para el trofeo de Importado del Año.

La LBPRC delega en la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico el proceso de votación y repartición de las papeletas. Los resultados de las votaciones no son divulgados por la liga ni la entidad.

Según anunció la LBPRC el sábado en sus redes sociales, los tres finalistas para el galardón de JMV son Guthrie, el antesalista de los Indios, Emmanuel Rivera, y el jardinero de los Gigantes de Carolina, Johnathan Rodríguez. El resultado de esa elección se conocerá este viernes.

Podría darse el caso que si Guthrie gana el trofeo de JMV, tenga a otro importado por encima como es el caso de Long, a pesar de que el premio de Jugador Más Valioso es el más importante en toda liga deportiva.

Long ciertamente tuvo todos los méritos para cargar con el premio de Importado del Año, por encima de Guthrie, por lo que no guarda concordancia que habiendo ganado dicho trofeo, no esté nominado para el ‘MVP’ como sí está el refuerzo de Ponce.

El jugador de cuadro que ayudó a los Cangrejeros de Santurce a terminar en la primera posición de la tabla global, concluyó con el quinto mejor promedio de bateo de la liga, con .297.

En cinco partidos y 38 turnos al bate menos que Guthrie, Long Jr. fue mejor 17-16 en carreras anotadas, 19-13 en empujadas y 2-1 en cuadrangulares. También lució mejor en porcentaje en base (.407, segundo en la liga), en slugging (.455, primero) y en OPS (.862, el mejor de la liga).

Guthrie, que promedió .295, lo superó en total de hits, 41-30, y en dobletes, 9-8.

En tanto el otro finalista para el premio de Importado del Año era el iniciador de los Indios, Goudeau, quien de paso está nominado también para el premio de Lanzador del Año, tras encabezar el circuito con récord de 3-0 con efectividad de 1.30 en 41.2 entradas.

Por otro lado, el novel tirador de Ponce, Eric Torres, quien encabezó el torneo regular con ponchados con 39, empatado con su compañero de equipo Gabriel Rodríguez, cargó con el reconocimiento de Novato del Año tras un sólido rendimiento como lo demuestra su efectividad perfecta de 0.00 en 20 apariciones y 23.1 entradas. Solo le conectaron seis hits y regaló siete boletos.

Eric Torres no concedió carreras limpias ni inmerecidas en 20 salidas al montículo, y 23.1 entradas. (Suministrada)

En esa votación, Torres superó a Gustavo Meléndez, de los Criollos de Caguas, y a Jordan Morales, de los Cangrejeros de Santurce.

Este jueves la LBPRC anunciará los ganadores de otros dos premios: Lanzador del Año y Relevista del Año.

Como dato relevante Luis Quiñones, de los Indios, está nominado en ambas categorías. Los otros dos para el trofeo de Lanzador del Año son Blane Abeyta, de Santurce, y Goudeau, compañero de Quiñones en los Indios.

Completan los finalistas entre los relevistas, Robert Gsellman, de los Cangrejeros, y Andrew Marrero, líder de juegos salvados (14) con los Leones.

En tanto el viernes, se darán a conocer los ganadores de los premios de Dirigente del Año y de Jugador Más Valioso.

Para dirigente los finalistas son Omar López, de Santurce, Andy González, de Ponce, y Edwards Guzmán, de Carolina.

El sábado, finalmente, serán anunciados los ganadores de los Guantes de Oro, así como los integrantes del equipo Todos Estrellas.