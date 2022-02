Santo Domingo.– Por los últimos siete años, el lanzador boricua Fernando Cruz se levantaba cada mañana, tomaba el celular y buscaba en su correo electrónico algún mensaje de una organización de Estados Unidos reclutando sus servicios.

El último contacto de Cruz con una organización del béisbol estadounidense fue en 2015 con los Cubs de Chicago. Durante esa última temporada lanzó en los niveles de Clase A, Doble A y Triple A.

A partir de ese momento, las puertas se cerraron en ese béisbol y el serpentinero derecho se convirtió en un ‘trotamundos’ con apariciones en la Liga Independiente, en la Liga Mexicana de Béisbol y en el Béisbol Doble A de Puerto Rico, además de sus participaciones en la liga invernal.

Cruz hoy día sonríe. En pasados días llegó el tan anhelado mensaje. Los Reds de Cincinnati le ofrecieron un contrato de liga menor para lanzar en Triple A con la oportunidad de ganarse un puesto en el equipo grande en los campos primaverales.

La espera fue larga. Siete años. Pero Cruz, uno de los principales brazos en la liga invernal, nunca perdió la esperanza.

“Estuve siete años mirando el correo electrónico esperando ese mensaje y, finalmente, llegó”, contó el relevista antes del último encuentro de Puerto Rico en la Serie del Caribe ante Colombia.

“Lo había estado esperando en los últimos siete años. Me he estado preparando para esta oportunidad. Le doy las gracias a Dios. Es una bendición”, dijo Cruz, quien no permitió carreras en 19.1 entradas con 30 abanicados y ocho salvados en la pasada fase regular con los Cangrejeros de Santurce.

Originalmente, Cruz fue reclamado por los Royals de Kansas City en el sorteo de novatos y lanzó dos años en las Menores (2011-12), antes de llegar a los Cubs en 2015.

Así las cosas, Cruz volverá a un montículo de liga menor próximo a cumplir 32 años con la oportunidad de llegar a las Mayores. Ese es su sueño. Y él sabe que podría estar escribiendo una de las historias más inspiradoras en caso de llegar al mejor béisbol del mundo.

“Sé que tengo las herramientas para llegar a las Grandes Ligas. Y me gustaría llegar y demostrarle a la gente que nunca es tarde. Nunca hay que rendirse”, concluyó.