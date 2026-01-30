Sin contratiempos: Santurce rumbo a la Serie del Caribe con plantilla completa

Los Cangrejeros de Santurce y de Puerto Rico esperan viajar este sábado con su plantilla completa hacia la sede de la Serie del Caribe 2026, en Guadalajara, México, pues al menos hasta el viernes temprano no se habían presentado contratiempos como en otras ocasiones.

Solo el receptor Christian Vázquez hará el viaje por separado pues saldrá desde Florida, indicó el director de torneo de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, Carlos Berroa, uno de los encargados en la confección del equipo representativo de la isla en el clásico caribeño anual.

“Salimos mañana a las 7:00 de la mañana. Vamos por Dallas”, dijo Berroa a El Nuevo Día vía telefónica desde el Estadio Hiram Bithorn, donde este viernes el equipo está realizando su última práctica antes del viaje.

“Al momento está todo en orden, están los jugadores que ya se anunciaron. No hemos tenido bajas gracias a Dios, todos tienen sus pasaportes, todos están saludables. Estamos listos, están todos confirmados. Christian Vázquez nos pidió unos días (libres) para hacer unas gestiones personales. Pero de hecho, Christian viaja hoy (viernes) para Guadalajara, desde Florida”, agregó Berroa.

La novena boricua contará con 28 peloteros, incluyendo los receptores Juan Centeno y Vázquez. En el cuadro interior figuran Yohandy Morales, Shed Long Jr., Gabriel Cancel, Andrew Velázquez, Isan Díaz, Emmanuel “Pulpo” Rivera y Jack López. Los jardines serán patrullados por Jeremy Arocho, Johneshwy Fargas, Nelson Velázquez y Rubén Castro.

Eduardo Rivera, al centro, es uno de los principales brazos en la rotación de Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)

En el cuerpo monticular estarán Eduardo Rivera, Collin Wiles, Brady Tedesco, Dereck Rodríguez, Daryl Thompson, Roel Ramírez, Andrew Marrero, Gabriel Rodríguez, Andrew Baker, Blane Abeyta, Chavez Fernander, Jordán Morales, David Lebrón, Derek West y Robert Gsellman.

El director de torneo de la LBPRC destacó también que el hecho de que en esta temporada 2025-26 la serie final concluyera tan temprano, hace ya 10 días, dio tiempo suficiente a todas las partes para prepararse.

“Creo que, irónicamente, esta situación atípica nos ayudó porque los jugadores tuvieron un poquito más de tiempo para hacer sus cosas y decidir si podían ir o no. Por lo menos de las llamadas que hice a los jugadores que queríamos que nos reforzaran, todos dijeron que sí, excepto uno por una situación que tenía previamente. Así que en ese aspecto la experiencia ha sido más positiva. Más disponibilidad que en años anteriores”, subrayó Berroa.

Los Cangrejeros se proclamaron campeones de la LBPRC al superar a los Leones de Ponce en seis juegos, de un máximo de nueve que puede durar la serie final. Santurce terminó alzando su trofeo la noche del martes, 20 de enero, por lo que al momento de su primer partido en México el domingo, habrán pasado 12 días.

Omar López, dirigente de la novena boricua. (Ramon "Tonito" Zayas)

La Serie del Caribe 2026, tras ser movida a último momento de su sede original, Venezuela, por la situación política desde antes de la intervención militar de Estados Unidos, contará con cinco equipos, dos de ellos de México.

Puerto Rico enfrentará a México verde, los Tomateros de Culiacán, el domingo a las 3:00 de la tarde.

Los Tomateros son los subcampeones mexicanos tras caer en la serie final ante los Charros de Jalisco (México rojo). Los otros países presente son República Dominicana (Leones del Escogido) y Panamá (Federales de Chiriquí).

Los Leones de Dominicana son los vigentes campeones de la Serie del Caribe, tras conquistar el título el pasado año en Mexicali, por lo que vuelven a territorio mexicano en busca de revalidar.