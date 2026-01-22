Sin freno los Mets en la temporada muerta: el as Freddy Peralta llega a Queens vía cambio

Los Mets de Nueva York siguieron activos en transacciones para la próxima campaña y adquirieron al lanzador estelar Freddy Peralta en un canje con los Brewers de Milwaukee, dijeron dos personas familiarizadas con la operación el miércoles por la noche.

Las personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no había sido anunciado.

Nueva York también recibe al lanzador derecho Tobias Myers como parte del intercambio. Milwaukee obtiene un par de prospectos destacados: el lanzador Brandon Sproat y el infielder Jett Williams.

Peralta tuvo un récord de 17-6 con una efectividad de 2.70 la temporada pasada, cuando lideró la Liga Nacional en victorias y terminó quinto en la votación para el Premio Cy Young. Obtuvo su segunda selección al Juego de Estrellas tras su primera nominación en 2021.

El lanzador derecho de 29 años está programado para ganar $8 millones este año y podría convertirse en agente libre después de la Serie Mundial.

Se convierte en el último exjugador de los Brewers en ser adquirido por el presidente de operaciones de béisbol de los Mets, David Stearns, quien dirigió la gerencia de Milwaukee de 2015 a 2023.