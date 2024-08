¡Subcampeón mundial! Puerto Rico pierde dramático partido ante Japón en la final del Mundial de Béisbol Sub-15

La novena boricua tuvo dos oportunidades de igualar la pizarra en la sexta y séptima entrada, pero la ejecución defensiva de los asiáticos no lo permitió.

Y en la séptima y última entrada, Puerto Rico volvió a amenazar con corredores en segunda y primera base con un out. Y Sebastián Cruz conectó un largo batazo y el jardinero central de Japón realizó una espectacular jugada para propinar el segundo out. Quiles entonces fue el último out con batazo al campocorto.