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Tarik Skubal debuta con los Dodgers pero pierden por quinta ocasión seguida

El ganador de dos premios Cy Young fue cambiado esta semana por los Tigers, y en su estreno con Los Ángeles fue abucheado en Chicago

5 de agosto de 2026 - 9:53 AM

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Aunque Tarik Skubal permitió solo cuatro hits y dos carreras de los Cubs a lo largo de seis entradas, y ponchó a seis, cargó con el revés en su debut con los Dodgers. (Melissa Tamez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Chicago - Tarik Skubal fue abucheado durante su debut con los Dodgers de Los Ángeles el martes por la noche. No le dio mayor importancia, dijo.

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El dos veces ganador del premio Cy Young disfrutó de la fría acogida, aunque perdió debido al escaso apoyo ofensivo de su nuevo equipo, que perdió por quinta ocasión consecutiva y lleva siete derrotas en los últimos nueve juegos.

Skubal lanzó seis entradas efectivas en su primera apertura con Los Ángeles, pero los Dodgers solo consiguieron cuatro hits en la derrota por 5-1 ante los Cubs de Chicago. El as zurdo fue abucheado cuando fue presentado con las alineaciones titulares y nuevamente cuando salió al montículo para su primera aparición en Wrigley Field.

“Tanto si gritan a favor de ti o en contra de ti, me encantan los aficionados”, dijo Skubal. “Este deporte es tan importante para los aficionados como para los jugadores. Pero son ellos quienes crean el ambiente. Es divertidísimo jugar ante un público así, aunque me abucheen o lo que sea”.

Skubal, de 29 años, fue adquirido en un intercambio con Detroit el sábado por la noche. Los Dodgers esperan que pueda desempeñar un papel clave en su tercer campeonato consecutivo de la Serie Mundial.

Tuvo una marca de 4-1 con una efectividad de 1.95 en sus últimas seis aperturas con los Tigres, ponchando a 50 bateadores en 37 entradas.

Skubal, que podrá convertirse en agente libre después de esta temporada, permitió dos carreras y cuatro hits en su primera apertura con Los Ángeles. Ponchó a seis bateadores y otorgó dos bases por bolas, realizando 85 lanzamientos, 51 de ellos strikes.

“Lo que hizo Tarik fue bueno. Fue bueno”, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts. “Creo que esta fue la primera vez que lo vi en vivo, pero incluso cuando no es perfecto, sigue siendo bastante bueno”.

La llegada de Skubal consolidó la posición de los Dodgers como la franquicia más imponente de las Grandes Ligas y el enemigo público número uno para los fanáticos de los demás equipos.

Horas antes de su primer partido, un avión sobrevoló Wrigley Field con una pancarta que decía “LOS DODGERS ARRUINARON EL BÉISBOL”, pero el mensaje parecía estar al revés.

“Estoy seguro de que ese no será el único ambiente bullicioso que encontraré fuera de casa”, dijo Skubal. “Espero lanzar frente a ese tipo de ambientes durante el resto de la temporada. Y, obviamente, cuando llegue la postemporada, estaré listo”.

Skubal ponchó a tres bateadores y retiró a los primeros seis. Permitió un jonrón a Dansby Swanson en el primer lanzamiento de la tercera entrada, y Chicago colocó a dos corredores en base con dos outs. Sin embargo, Skubal retiró a Alex Bregman con un elevado al jardinero central Andy Pages, poniendo fin a la entrada.

Skubal permitió una segunda carrera con un batazo de Nico Hoerner al cuadro interior con dos outs en la sexta entrada, dándole a los Cubs una ventaja de 2-1.

“Me alegra que esté de nuestro lado”, dijo el campocorto Mookie Betts sobre Skubal. “Hizo un trabajo increíble esta noche”.

Los Dodgers, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional, respaldaron a Skubal con un par de jugadas defensivas estelares. Pages robó hits a Seiya Suzuki y Pedro Ramírez con dos magníficas atrapadas, y Kyle Tucker realizó una espectacular atrapada lanzándose al suelo tras un batazo de línea baja de Hoerner hacia el jardín derecho en la segunda entrada.

“Me refiero a Pages en el jardín central, que cubrió muchísimo terreno en todos esos elevados suaves, y Tuck también hizo algunas buenas jugadas”, dijo Skubal.

Skubal le lanzó a Ben Rortvedt, quien estaba detrás del plato un día después de haber sido adquirido en un intercambio con los Mets de Nueva York. Los Dodgers también activaron al receptor Hunter Fedducia, quien llegó en un acuerdo con Tampa Bay el lunes.

Eliezer Alfonzo fue enviado a la filial Triple-A de Oklahoma City, y el también receptor Chuckie Robinson fue designado para asignación.

La falta de profundidad en la posición de receptor es un problema para Los Ángeles en este momento. Will Smith se está recuperando de una lesión en el cuello, y Dalton Rushing fue incluido en la lista de lesionados de 10 días el lunes debido a una inflamación en el codo derecho.

Los resultados de la resonancia magnética revelaron un pequeño desgarro del ligamento colateral cubital en Rushing, quien no podrá lanzar durante algunas semanas. Se desconoce si podrá volver a jugar como receptor esta temporada.

Skubal elogió el trabajo de Rortvedt en esa situación tan difícil.

“Es genial ahí atrás”, dijo. “Dirigió un gran partido, ya sabes, estuvimos en la misma sintonía toda la noche. Lo que él intentaba hacer encaja perfectamente con lo que yo intento hacer en el montículo”.

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Dodgers de Los ÁngelesGrandes LigasCubs de Chicago
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