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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El novato George Lombard Jr. jonronea en su debut en MLB, el campocorto más joven de los Yankees desde Derek Jeter

Por Nueva York debutó también el boricua Heliot Ramos tras ser cambiado desde San Francisco

5 de agosto de 2026 - 10:20 AM

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George Lombard Jr., de los Yankees de Nueva York, recorre las bases luego de conectar un cuadrangular ante los Cardinals de San Luis. (Frank Franklin II)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - George Lombard Jr. conectó un jonrón durante un memorable debut en las Grandes Ligas, y los Yankees de Nueva York vencieron el martes 2-0 a los Cardinals de San Luis.

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En la quinta entrada, Lombard pegó un jonrón en su segundo turno al bate, al encontrar un sweeper del abridor Hunter Dobbins (2-2) en cuenta de 0-2 por el centro del plato. La pelota aterrizó en las gradas del jardín izquierdo.

Mientras completaba su primer recorrido de jonrón en las Mayores, los padres de Lombard se abrazaron en las gradas.

El batazo de 392 pies conseguido por Lombard les dio a los Yankees una ventaja de 2-0. Fue el primer cuadrangular de un jugador de los Yankees en su debut en las Grandes Ligas desde que el dominicano Jasson Domínguez se voló la barda en la primera entrada contra Justin Verlander en Houston el 1 de septiembre de 2023.

Con 21 años y 63 días, Lombard se convirtió en el sexto jugador más joven de los Yankees, desde 1985, en debutar, y en el segundo campocorto más joven en ese lapso. Derek Jeter debutó el 29 de mayo de 1995 en Seattle con 20 años y 337 días.

Lombard también ayudó a Ryan Weathers (5-7) a lanzar seis sólidas entradas al iniciar dobles matanzas que cerraron la tercera y la quinta entrada.

Por los Yankees también se estrenó el jardinero puertorriqueño Heliot Ramos, quien fue cambiado por los Giants de San Francisco antes que venciera el plazo para cambios en las Grandes Ligas. Bateó de 5-0.

El también puertorriqueño, Fernando Cruz, dio los primeros dos outs de la séptima entrada, en relevo del lanzador abridor Weathers, para alcanzar los 18 ‘holds’ en la temporada y mejorar su efectividad a 2.76 con 60 ponchados en 49 entradas.

Brent Headrick cerró ese séptimo episodio y dio dos outs más en la octava, antes de dejar el montículo al cerrador David Bednar, quien logró su juego salvado número 25 al tirar 1.1 entradas y ponchar a tres.

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Yankees de Nueva YorkHeliot RamosFernando CruzBoricuas en Grandes Ligas
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