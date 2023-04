Arroyo - El 2023 no inició con ellos en ‘presupuesto’, pero del 17 al 19 de julio, Puerto Rico sí contará para el sorteo de novatos de las Grandes Ligas con, al menos, tres jóvenes lanzadores con potencial de ser seleccionados, según opinaron varios evaluadores de talento durante la jornada del miércoles del Torneo de Excelencia Víctor Pellot en el Estadio José “Cheo” Cruz.

Los tres serpentineros derechos de escuela superior, Jarrette Bonet, Yanzel Correa y Carlos Jazmin, poseen lanzamientos en recta que oscilan entre las 92 y 94 millas por hora, todos miden sobre los 6′0″, y los dos más altos tienen como ingrediente adicional linaje de las Grandes Ligas.

Son el clásico ejemplo de jugadores elegibles al sorteo de las Mayores que, sin necesariamente haber tenido etiqueta de prospectos en los años previos al ‘draft’, durante el último semestre previo a la importante cita aceleran el paso, cuando las millas cuentan y los escuchas están más atentos para definir sus potenciales firmas.

“Para mí esos tres lanzadores son prospectos. Es la primera vez en mucho tiempo que puedes ver tres lanzadores con opción a ser drafteados… con proyección a draftear y llegar a Grandes Ligas”, destacó el veterano cazatalentos Johnny Ramos, de la organización de los Royals de Kansas City, quien considera que la mejoría de los tres ha sido notable particularmente desde principios de este año, llegando a considerarse parte de las promesas del país de esta clase 2023.

“Pero si no son drafteados, deben ir a colegio y van a mejorar cada día”, agregó el escucha responsable de la firma del otrora jardinero de Grandes Ligas, Carlos Beltrán, Novato del Año de la Liga Americana en 1999, y quien jugó 20 temporadas en las Mayores hasta 2017.

En los primeros dos meses del año los nombres que más sonaban, y todavía al sol de hoy, son los de los campocortos Yahil Meléndez y Bryan González, el tercera base Víctor Cartagena, el guardabosque José Luis Ortiz y el receptor Alejandro Vera.

Carlos Jazmin es de padres dominicanos, pero nacido, criado y desarrollado como pelotero en Puerto Rico. (Carlos Giusti/Staff)

Ramos cree que los tres tienen opciones de ser reclamados entre las primeras cinco rondas del sorteo de este año. “Por lo menos uno, creo que se puede ir en las primeras cinco”, dijo.

Bonet, de 6′3″ de estatura, proviene de una familia puramente de béisbol, pues sus tíos maternos, Tony Valentín y Javier Valentín, tuvieron carreras en las Grandes Ligas. Aparte de esto, su abuelo Tony es una gloria del pasado del Béisbol Superior Doble A con Manatí, y su padre Ángel Bonet, aunque no llegó al profesionalismo, sí jugó béisbol a nivel Clase A con Vega Baja. Además, fue quien lo inició en la pelota cuando tenía solo tres años de edad.

El manatieño ha tirado consistentemente entre las 90 y 93 millas por hora, pero algunos pitcheos han alcanzado ya las 94. Como dato interesante, Bonet es un jugador de dos vías, pues además puede desempeñarse en la primera y tercera base, y tiene su poder como bateador, como demostró en la jornada inaugural del Torneo de Excelencia el lunes, con un cuadrangular solitario por el equipo de la Coliceba Juvenil.

“Soy nacido y criado en Manatí, y vengo de una familia de deportistas. Todo el que conoce a los Valentín, sabe la trayectoria desde mi abuelo hasta mis tíos y primos. Yo he jugado desde los tres años y la primera vez fue con un equipo que hizo mi padre en Manatí. Empecé a lanzar a los 11 y 12 años, pero cuando cumplí los 15 ahí fue que empecé a tirar más seguido”, contó Bonet, que entre sus primos cuenta con el jugador del cuadro de los Leones de Ponce en la pelota profesional, Jesmuel Valentín.

“Casi todos son infielders o catchers… Jesmuel, Jomar (hijos de Tony), y un primo que es menor, Dereck, que es catcher (hijo de Javier). Soy el primero así, que es prospecto de la familia, que es lanzador”, agregó el derecho, quien también llegó a jugar como campocorto.

Del trío de prospectos, Correa y Jasmin son los que menos tiempo llevan lanzando, en comparación con Bonet.

Yanzel es hijo de Ramser Correa, otrora lanzador de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, y tío del extirador de Grandes Ligas, Edwin Correa (1985-1987).

Cuando confiamos en Dios , todo es posible!!! Seguimos trabajando …. Torneo de Excelencia de PR - Victor Pellot 🙏🏽 Posted by Yanzel Correa on Tuesday, April 25, 2023

“En el caso de Yanzel, es un muchacho que lleva poco tiempo lanzando. Era receptor. Obviamente tiene la mejor escuela en su casa, por su papá y su tío”, dijo por su parte el presidente de la Asociación de Escuchas de Grandes Ligas de Puerto Rico, Emanuel Rosario, quien labora para los Brewers de Milwaukee.

“Tiene mucha proyección, es un muchacho que tira a 91, 92 y 93 millas sin ningún tipo de esfuerzo, y eso es superpositivo porque entonces no hay estrés en su cuerpo. Sí tiene que seguir trabajando cosas en la mecánica para incrementar la velocidad. Y sus lanzamientos secundarios, que son la curva y el slider, han ido mejorando cada vez que sigue lanzando. Mide 6′4″ y es puro Correa”, agregó Rosario refiriéndose al padre de Yanzel, un exrelevista de 6′5″ de estatura que jugó en liga menor en Estados Unidos hasta nivel Triple A. En el caso de su tío Edwin, que jugó para los White Sox de Chicago y los Rangers de Texas, se trataba de un iniciador de 6′2″.

Ramos, por su lado, comparó el caso de Yanzel con el de José Berríos, hoy lanzador de Grandes Ligas, que en su año previo al sorteo de 2012 fue que comenzó a lanzar dejando su posición en el cuadro interior como campocorto.

Jasmin: hizo la transición a lanzador después de la pandemia

En tanto, Jasmin, de padres dominicanos pero nacido y criado en la isla —donde se ha desarrollado como pelotero— se convirtió en serpentinero cuando el país salió de la cuarentena por la pandemia de COVID-19 en 2020.

Jazmin, de 6′1″, dijo que se inició en el béisbol a los cuatro años aquí en la isla, gracias a su padre del mismo nombre. Fue a los 13 cuando comenzó a lanzar.

“Yo jugaba tercera base. Pero después de la cuarentena (2020) se me cayó el bate cuando regresamos a jugar. Decidí irme a la loma y me dijeron que ese era mi futuro. Hemos trabajado fuerte y gracias a Dios he visto el fruto”, señaló Jazmin, también de 17 años.

“Yo no sonaba en Puerto Rico. Empecé a sonar cuando fui al ‘showcase’ de la Asociación de Scouts en noviembre. Gracias a Dios tiré de 89 a 91 millas, y de ahí me han seguido conociendo”, dijo Jazmin, quien aseguró que tiene intención de llegar a un acuerdo para jugar béisbol colegial con San Jacinto Community College en Texas, al igual que ya hizo Bonet.

“ El primer día, Bonet tocó las 94 millas, Jazmin tocó las 93, al igual que Correa. Así que estamos viendo que esos brazos se pusieron más fuertes en el transcurso del año ” Edwards Guzmán / Escucha de los Cubs de Chicago

El también evaluador de talentos, Edwards Guzmán, de los Cubs de Chicago, reconoció el esfuerzo de estos lanzadores por el trabajo que han realizado en los últimos meses, al punto de que él y sus colegas cazatalentos los estén considerando en sus reportes.

“Creo que este torneo y el Prime 40 (15 y 16 de mayo), ahí es que uno define un poco más, y uno le da más tiempo especialmente a los lanzadores. Correa estuvo un tiempo fuera trabajando la mecánica, al igual que Bonet, que estuvo dos a tres meses entrenando, como quien dice cuidando el brazo para estos torneos de ahora. Y se ha visto que mejoraron”, destacó Guzmán, dirigente de los Gigantes de Carolina en la pelota invernal boricua.

“El primer día, Bonet tocó las 94 millas, Jazmin tocó las 93, al igual que Correa. Así que estamos viendo que esos brazos se pusieron más fuertes en el transcurso del año”, dijo Guzmán.

Uno de los impresionados con el desarrollo de los tres lanzadores es Ramos, que a principios de año no tenía a ningún pitcher entre la lista de nombres a seguir.

“Por lo menos para mí, son tres prospectos”, insistió. “Porque tiran lo que Kansas City busca en un pitcher de escuela superior… tiran a 93 y 94 millas por hora. Y no es solo eso, es que tengan el brazo suelto, y la extensión. Son altos y tienen proyección”, dijo Ramos.