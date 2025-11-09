Opinión
9 de noviembre de 2025
79°ligeramente nublado
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Triste noticia: relevista de los Dodgers se perdió la Serie Mundial por fallecimiento de su hija recién nacida

Tanto la novena angelina como los Blue Jays de Toronto honraron a Alex Vesia durante el Clásico de Otoño

9 de noviembre de 2025 - 8:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alex Vesia, de los Dodgers de Los Ángeles, hace un lanzamiento ante los Brewers de Milwaukee en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, el viernes 17 de octubre de 2025 (AP Foto/Brynn Anderson) (Brynn Anderson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El relevista de los Dodgers de Los Ángeles Alex Vesia, quien se perdió la Serie Mundial debido a lo que el equipo describió en ese momento como un “asunto familiar y profundamente personal”, reveló el viernes que su hija Sterling ha fallecido.

RELACIONADAS

Vesia y su esposa Kayla afirmaron mediante una publicación en Instagram que incluía una foto de una bebé sosteniendo las manos de adultos: “Nuestra angelita, te amamos para siempre y siempre estarás con nosotros. Nuestra hermosa hija fue al cielo el domingo 26 de octubre. No hay palabras para describir el dolor que estamos atravesando, pero la llevamos en nuestros corazones y atesoramos cada segundo que pasamos con ella”.

Vesia tuvo un récord de 4-2 con una efectividad de 3.02 en 68 juegos de la temporada regular y 2-0 con un promedio de carreras limpias admitidas de 3.86 en siete apariciones durante la postemporada. El equipo anunció el 23 de octubre, un día antes del primer juego de la Serie Mundial ante los Blue Jays, que el relevista no estaba con sus compañeros en Toronto.

Los relevistas de los Dodgers llevaron el número 51 de Vesia en sus gorras como homenaje a su compañero ausente. Los relevistas de los Azulejos se unieron a ellos en un homenaje para el sexto juego.

Vesia y Kayla, agradecieron al personal médico del Centro Médico Cedars Sinai por cuidar de su familia. También agradecieron a ambos equipos por su comprensión y apoyo.

“Nuestra familia del béisbol estuvo presente para nosotros y no podríamos haberlo hecho sin ellos”, escribieron los Vesia. “Gracias a la Nación Dodger, a la organización de los Azulejos y a todos los fanáticos del béisbol por su amor y apoyo. Hemos visto TODOS sus mensajes, comentarios y publicaciones. Nos han brindado mucho consuelo”.

Los Dodgers vencieron a Toronto en siete juegos, para lograr su segundo campeonato consecutivo de la Serie Mundial.

Los Dodgers de Los Angeles remontaron el sábado para ganar la Serie Mundial 2025 contra los Blue Jays de Toronto en un séptimo juego decisivo con resultado de 5-4. En la foto, el lanzador Yoshinobu Yamamoto (18) celebra con el receptor Will Smith. Los Dodgers revalidaron como campeones luego de ganarlo todo en 2024. El veterano Max Scherzer (31) se encargó de la apertura de los Blue Jays. Tiró pelota de una carrera en 4.1 entradas.
1 / 15 | En imágenes: la increíble remontada de los Dodgers para revalidar como campeones de la Serie Mundial. Los Dodgers de Los Angeles remontaron el sábado para ganar la Serie Mundial 2025 contra los Blue Jays de Toronto en un séptimo juego decisivo con resultado de 5-4. En la foto, el lanzador Yoshinobu Yamamoto (18) celebra con el receptor Will Smith. - Chris Young
Dodgers de Los ÁngelesSerie Mundial
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
