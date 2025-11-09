Triste noticia: relevista de los Dodgers se perdió la Serie Mundial por fallecimiento de su hija recién nacida

El relevista de los Dodgers de Los Ángeles Alex Vesia, quien se perdió la Serie Mundial debido a lo que el equipo describió en ese momento como un “asunto familiar y profundamente personal”, reveló el viernes que su hija Sterling ha fallecido.

Vesia y su esposa Kayla afirmaron mediante una publicación en Instagram que incluía una foto de una bebé sosteniendo las manos de adultos: “Nuestra angelita, te amamos para siempre y siempre estarás con nosotros. Nuestra hermosa hija fue al cielo el domingo 26 de octubre. No hay palabras para describir el dolor que estamos atravesando, pero la llevamos en nuestros corazones y atesoramos cada segundo que pasamos con ella”.

Vesia tuvo un récord de 4-2 con una efectividad de 3.02 en 68 juegos de la temporada regular y 2-0 con un promedio de carreras limpias admitidas de 3.86 en siete apariciones durante la postemporada. El equipo anunció el 23 de octubre, un día antes del primer juego de la Serie Mundial ante los Blue Jays, que el relevista no estaba con sus compañeros en Toronto.

Los relevistas de los Dodgers llevaron el número 51 de Vesia en sus gorras como homenaje a su compañero ausente. Los relevistas de los Azulejos se unieron a ellos en un homenaje para el sexto juego.

Vesia y Kayla, agradecieron al personal médico del Centro Médico Cedars Sinai por cuidar de su familia. También agradecieron a ambos equipos por su comprensión y apoyo.

“Nuestra familia del béisbol estuvo presente para nosotros y no podríamos haberlo hecho sin ellos”, escribieron los Vesia. “Gracias a la Nación Dodger, a la organización de los Azulejos y a todos los fanáticos del béisbol por su amor y apoyo. Hemos visto TODOS sus mensajes, comentarios y publicaciones. Nos han brindado mucho consuelo”.

Los Dodgers vencieron a Toronto en siete juegos, para lograr su segundo campeonato consecutivo de la Serie Mundial.