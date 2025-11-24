Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de noviembre de 2025
77°despejado
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Un bate de Shohei Ohtani alcanza los $300,000 en subasta tras su campaña 50-50

También se vendió por $270,000 la bola del segundo jonrón que sacó del Dodger Stadium en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

24 de noviembre de 2025 - 8:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, observa su cuadrangular contra los Blue Jays de Toronto durante la séptima entrada del Juego 3 de la Serie Mundial. (Brynn Anderson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Laguna Niguel, California - Un bate utilizado por la superestrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, para conectar cinco jonrones durante la temporada 2024, cuando se convirtió en el primer jugador de las Grandes Ligas en batear 50 cuadrangulares y robar 50 bases, se vendió en una subasta por $300,000.

La segunda bola de jonrón que Ohtani sacó del Dodger Stadium durante su histórica actuación en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de esta temporada se vendió por $270,000.

Los artículos estaban entre los ofrecidos en la venta premier de otoño de SCP Auctions que cerró el sábado.

Las bolas de jonrón conectadas por los Dodgers en el séptimo juego de su victoria en la Serie Mundial sobre los Blue Jays de Toronto también se vendieron. El jonrón ganador de Will Smith en la 11ma entrada se vendió por $168,000, mientras que el cuadrangular que empató el juego de Miguel Rojas se vendió por $156,000.

Tags
Shohei OhtaniDodgers de Los ÁngelesSubastas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 23 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: