Un bate de Shohei Ohtani alcanza los $300,000 en subasta tras su campaña 50-50
También se vendió por $270,000 la bola del segundo jonrón que sacó del Dodger Stadium en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional
24 de noviembre de 2025 - 8:42 PM
Laguna Niguel, California - Un bate utilizado por la superestrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, para conectar cinco jonrones durante la temporada 2024, cuando se convirtió en el primer jugador de las Grandes Ligas en batear 50 cuadrangulares y robar 50 bases, se vendió en una subasta por $300,000.
La segunda bola de jonrón que Ohtani sacó del Dodger Stadium durante su histórica actuación en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de esta temporada se vendió por $270,000.
Los artículos estaban entre los ofrecidos en la venta premier de otoño de SCP Auctions que cerró el sábado.
Las bolas de jonrón conectadas por los Dodgers en el séptimo juego de su victoria en la Serie Mundial sobre los Blue Jays de Toronto también se vendieron. El jonrón ganador de Will Smith en la 11ma entrada se vendió por $168,000, mientras que el cuadrangular que empató el juego de Miguel Rojas se vendió por $156,000.
