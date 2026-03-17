¡Venezuela, a su primera final del Clásico Mundial de Béisbol!
La novena dirigida por Omar López eliminó a Italia y enfrentará este martes por el título a Estados Unidos
17 de marzo de 2026 - 10:59 PM
17 de marzo de 2026 - 10:59 PM
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Ronald Acuña Jr. inició un eventual ‘rally’ de tres carreras en el séptimo inning y Venezuela vino de atrás para vencer este lunes, por pizarra de 4-2, a la invicta Italia para avanzar a su primera final del Clásico Mundial de Béisbol.
La novena dirigida por Omar López enfrentará este martes por el título a Estados Unidos, que eliminó el domingo a la favorita República Dominicana.
Maikel Garcia y el tres veces campeón bate de las Grandes Ligas, Luis Arráez, también empujaron dos anotaciones en la séptima.
El choque por el campeonato será a las 8:00 p.m.
Italia tomó la delantera rápidamente en el segundo episodio luego de que el abridor Keider Montero embasara a J.J. D’Orazio con las almohadillas llenas. Después, Dante Nori se encargó de traer al plato al pelotero de raíces boricuas Jac Caglianone.
El bateador designado Eugenio Suárez recortó distancias en la cuarta entrada tras conectar un jonrón solitario hasta la eventual remontada en la séptima.
HISTÓRICO.— MLB Español (@mlbespanol) March 17, 2026
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Ángel Zerpa obtuvo el triunfo al abanicar a dos bateadores en 0.2 innings, mientras que Michael Lorenzen cargó con la derrota al permitir tres carreras.
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