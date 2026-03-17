¡Venezuela, a su primera final del Clásico Mundial de Béisbol!

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Ronald Acuña Jr. inició un eventual ‘rally’ de tres carreras en el séptimo inning y Venezuela vino de atrás para vencer este lunes, por pizarra de 4-2, a la invicta Italia para avanzar a su primera final del Clásico Mundial de Béisbol.

La novena dirigida por Omar López enfrentará este martes por el título a Estados Unidos, que eliminó el domingo a la favorita República Dominicana.

Maikel Garcia y el tres veces campeón bate de las Grandes Ligas, Luis Arráez, también empujaron dos anotaciones en la séptima.

El choque por el campeonato será a las 8:00 p.m.

Italia tomó la delantera rápidamente en el segundo episodio luego de que el abridor Keider Montero embasara a J.J. D’Orazio con las almohadillas llenas. Después, Dante Nori se encargó de traer al plato al pelotero de raíces boricuas Jac Caglianone.

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El bateador designado Eugenio Suárez recortó distancias en la cuarta entrada tras conectar un jonrón solitario hasta la eventual remontada en la séptima.