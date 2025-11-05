Víctor Rodríguez se uniría a los Astros de Josué Espada como coach de bateo
El veterano adiestrador es interesado para la vacante en la organización de Houston, de acuerdo a fuentes
5 de noviembre de 2025 - 8:41 PM
El boricua Víctor Rodríguez podría unirse a los Astros de Houston como coach de bateo, de acuerdo a fuentes.
La información la adelantó el reportero para MLB.com que cubre a los Astros.
Los Astros dirigidos por Josué Espada tienen vacantes en los puestos de coach de bateo. Uno de los coaches de bateo que trabajó con los Astros en el 2025 fue el también boricua Alex Cintrón, quien esta semana aceptó un puesto de asistente de coach de bateo de los Rangers de Texas.
Source: The Astros are targeting Victor Rodriguez to join the Major League staff as hitting coach.— Brian McTaggart (@brianmctaggart) November 4, 2025
Rodriguez served as last two seasons as the Padres hitting coach and was also assistant hitting coach for the Red Sox (2013–2017) and Guardians (2018–2023).
Rodríguez tiene basta experiencia como coach de bateo en las Grandes Ligas con experiencias previas en los Red Sox de Boston, los Guardians de Cleveland y, más recientemente, con los Padres de San Diego.
Los Astros ocuparon el puesto 21 en las Grandes Ligas en carreras anotadas (686), pero el duodécimo lugar en promedio de bateo (.250). Fue el séptimo equipo que menos se ponchó.
Los Padres, bajo Rodríguez, batearon .252 en el 2025. Fue el séptimo mejor equipo de las Grandes Ligas en ese departamento.
