Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de noviembre de 2025
78°lluvia ligera
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Víctor Rodríguez se uniría a los Astros de Josué Espada como coach de bateo

El veterano adiestrador es interesado para la vacante en la organización de Houston, de acuerdo a fuentes

5 de noviembre de 2025 - 8:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Victor Rodríguez, a la derecha, fue coach de bateo de los Padres de San Diego por las pasadas dos temporadas. (Gregory Bull)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El boricua Víctor Rodríguez podría unirse a los Astros de Houston como coach de bateo, de acuerdo a fuentes.

RELACIONADAS

La información la adelantó el reportero para MLB.com que cubre a los Astros.

Los Astros dirigidos por Josué Espada tienen vacantes en los puestos de coach de bateo. Uno de los coaches de bateo que trabajó con los Astros en el 2025 fue el también boricua Alex Cintrón, quien esta semana aceptó un puesto de asistente de coach de bateo de los Rangers de Texas.

Rodríguez tiene basta experiencia como coach de bateo en las Grandes Ligas con experiencias previas en los Red Sox de Boston, los Guardians de Cleveland y, más recientemente, con los Padres de San Diego.

Los Astros ocuparon el puesto 21 en las Grandes Ligas en carreras anotadas (686), pero el duodécimo lugar en promedio de bateo (.250). Fue el séptimo equipo que menos se ponchó.

Los Padres, bajo Rodríguez, batearon .252 en el 2025. Fue el séptimo mejor equipo de las Grandes Ligas en ese departamento.

Enrique "Kike" Hernández sostiene el trofeo de la Serie Mundial durante la caravana de celebración en Los Ángeles.Fanáticos abarrotan las calles angelinas.Shohei Ohtani dedicó unas palabras en inglés.
1 / 10 | En imágenes: Enrique "Kike" Hernández y los Dodgers celebran ante su gente su tercer título en seis temporadas. Enrique "Kike" Hernández sostiene el trofeo de la Serie Mundial durante la caravana de celebración en Los Ángeles. - Gregory Bull

Tags
Astros de HoustonJosué Espada
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 4 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: