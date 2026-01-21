Opinión
Video: el emotivo momento en que Carlos Beltrán recibió la llamada del Salón de la Fama

Con 84.2% de los votos, el manatieño aseguró su lugar entre los inmortales del béisbol

21 de enero de 2026 - 8:22 PM

Festejo en la casa de Beltrán en Dorado al llegar la llamada del Salón de la Fama. (Suministrada /Harrison Haley)Momento emotivo entre familiares y amistades. (Suministrada /Harrison Haley)Beltrán junto a su esposa Jessica. (Suministrada /Harrison Haley)
1 / 8 | Video: el emotivo momento en que Carlos Beltrán recibió la llamada del Salón de la Fama. Festejo en la casa de Beltrán en Dorado al llegar la llamada del Salón de la Fama. (Suministrada /Harrison Haley) - Harrison Haley
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Rodeado de familiares y allegados, el exjugador manatieño Carlos Beltrán recibió este martes, desde su residencia en Dorado, Puerto Rico, la esperada llamada que confirmó su exaltación al Salón de la Fama del béisbol de Cooperstown.

En su cuarto año de elegibilidad, el puertorriqueño obtuvo 358 votos, equivalentes a un 84.2%, convirtiéndose así en el sexto boricua en ingresar al denominado “Recinto de los Inmortales”. La lista de boricuas exaltados incluye a Roberto Clemente (1973), Orlando “Peruchín” Cepeda (1999), Roberto Alomar (2011), Iván Rodríguez (2017) y Edgar Martínez (2019).

“Hola, Carlos. Te habla Jack O’Connell, de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA)”, se escucha decir al secretario-tesorero de la entidad en un video compartido por el propio Carlos Beltrán en sus redes sociales.

“¿Qué tal, Jack?”, respondió el manatieño. “Me va bien”. “Te llamo desde Cooperstown. Es para decirte que la Asociación te acaba de elegir para el Salón de la Fama”, añadió O’Connell, provocando la celebración inmediata de familiares y allegados presentes en el hogar del exjugador puertorriqueño.

Minutos más tarde, Beltrán emitió declaraciones escritas dirigidas a los medios de comunicación del país.

“No puedo explicar la sensación que acabo de experimentar. Recibir esta llamada junto a mi familia… su amor y apoyo incondicional han sido maravillosos. Soy bendecido de tenerlos conmigo en un momento tan especial de mi vida. Solo puedo agradecer a todos los que hicieron posible este honor de estar junto a los más grandes del béisbol de mi país, Puerto Rico. Soy bendecido”, expresó el ahora inmortal boricua.

Beltrán viajará el miércoles a Nueva York para participar de las actividades oficiales del Salón de la Fama. Junto al puertorriqueño, también fue elegido el jardinero central Andruw Jones, quien logró la exaltación en su noveno intento con un 78.4% de los votos. Además, Jeff Kent fue seleccionado en diciembre por el Comité de la Era Contemporánea.

La ceremonia será en Cooperstown del 24-27 de julio.

Beltrán culminó su carrera en las Grandes Ligas con promedio de .279, tras conectar 2,725 imparables, incluidos 435 jonrones, además de 1,587 carreras impulsadas, 1,582 anotadas, 312 bases robadas y un WAR de 70.1.

Durante su trayectoria ganó el premio de Novato del Año de la Liga Americana, obtuvo tres Guantes de Oro y dos Bates de Plata, y fue campeón de la Serie Mundial de 2017 con los Astros de Houston.

Carlos Beltrán es felicitado por sus compañeros de equipo tras anotar la carrera de la victoria en un duelo entre los Royals y los Blue Jays en 2004.Carlos Beltrán intenta atrapar un batazo de Orlando Palmeiro en el 2000.Carlos Beltrán, al centro, fue nombrado recientemente nuevo gerente general de Puerto Rico rumbo al Clásico Mundial de 2026.
1 / 25 | ¡Carlos Beltrán, al Salón de la Fama! La carrera en imágenes del sexto inmortal boricua del béisbol. Carlos Beltrán es felicitado por sus compañeros de equipo tras anotar la carrera de la victoria en un duelo entre los Royals y los Blue Jays en 2004. - CHARLIE RIEDEL

El boricua también protagonizó una de las mejores actuaciones ofensivas en la historia de la postemporada. En 2004, bateó para .435 con ocho cuadrangulares, 14 carreras impulsadas, seis robos y un porcentaje de embasamiento de .536 en 12 partidos con Houston.

Ese año acumuló 47 bases totales, la tercera mayor cifra en la historia de los playoffs. En total, en 65 juegos de postemporada, registró promedio de .307 con 66 hits, 16 jonrones, 42 remolcadas y 45 carreras anotadas.

Redacción El Nuevo Día
Redacción El Nuevo Día
