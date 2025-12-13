¿Volverán a pintarse el pelo de rubio para el Clásico Mundial 2026? Integrantes de Puerto Rico ya conversan sobre el tema

Carolina - En el chat de los integrantes de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol ya se habla de un punto importante camino al partido inaugural del seleccionado en el magno evento el 6 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn.

El color rubio regresará a los cabellos de los peloteros puertorriqueños en 2026.

Estelares como el lanzador de los Blue Jays de Toronto, José Berríos, y el relevista de los Yankees de Nueva York, Fernando Cruz, están preparándose mentalmente para el cambio de imagen que, desde 2017, ha unido a la fanaticada puertorriqueña durante el torneo.

“Ya lo hemos mencionado poco a poco, de volver al tinte (rubio)”, dijo Berríos en medio de la celebración de la tercera edición del Home Run Derby de su Fundación La Makina en el Estadio Roberto Clemente Walker.

“Se habló de cambiar el color, pero todos nos miramos y creo que con rojo o azul nos vamos a ver un poco mal. Creo que nos vamos a mantener con el rubio”, agregó Berríos.

El “Team Rubio” surgió en 2017 como una cábala durante la histórica corrida que llevó a Puerto Rico a su segundo Clásico Mundial consecutivo, cayendo en la final ante Estados Unidos.

En la isla se registró una escasez de tinte de ese color ante la “fiebre” que contagió a los aficionados, especialmente a niños y jóvenes que buscaban parecerse a sus ídolos.

En 2023, los integrantes de Puerto Rico volvieron a teñirse el cabello del mismo color. La escuadra cayó en cuartos de final frente a México.

“Ese es el tema fuerte. Han habido varias conversaciones (ríe). Ya se está hablando de pintar pelo y eso”, apuntó Cruz, abridor del juego contra República Dominicana en la fase de grupos en Miami.

“Ya eso es tradición. Es parte de representar a Puerto Rico”, apuntó Cruz.

Los boricuas podrían contar para 2026 con los estelares de Grandes Ligas de sangre boricua como Nolan Arenado, Riley Greene y George Springer, quienes fueron incluidos a la lista preliminar de 35 jugadores.

El corte final de 30 jugadores será en febrero.

Son jugadores que podrían ayudar a la escuadra boricua.

“Es brutal. Su talento, lo que hacen en Grandes Ligas es brutal. Que tengan las ganas y el interés de representar a Puerto Rico, estoy contento por ellos. Obviamente, eso es trabajo de la gerencia (Carlos Beltrán, gerente general) y el dirigente (Yadier Molina) de hacer el grupo. Entiendo que vamos a tener, entiendo yo, un grupo bien competitivo para hacer un buen papel”, señaló Berríos en referencia a los peloteros antes mencionados.

“Me parece muy bien que estén. Es cuestión de que se adapten a nuestro sistema y estilo de juego. Son bienvenidos”, añadió, por su parte, Cruz,