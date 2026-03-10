Yadier Molina: “‘Machete’ tendrá su oportunidad para despedirse”

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

------

Martín “Machete” Maldonado tiene 70 boletos reservados para familiares y amistades que asistirán este martes en la noche al Estadio Hiram Bithorn para su último partido como jugador profesional en Puerto Rico.

Los boricuas, con marca de 3-0, cerrarán la fase de grupos de este Clásico Mundial de Béisbol con un choque ante Canadá en el Estadio Hiram Bithorn en la búsqueda de asegurar el primer lugar del Grupo A.

Uno de los querendones de la fanaticada boricua también tendrá a miles de aficionados en las gradas y el respaldo de su dirigente, Yadier Molina, para que el receptor tenga una oportunidad de estar en el terreno y despedirse de esos fanáticos, familiares y amigos.

PUBLICIDAD

Maldonado, sin embargo, no comenzará como titular.

“Va a catchear Christian (Vázquez), pero Machete va a tener su oportunidad para despedirse”, dijo Molina sobre un momento que le encontrará en el juego al jugador.

Maldonado ya había anunciado que dejaría de jugar a nivel profesional a la conclusión de este Clásico. Ya sabe que el retiro se extenderá, al menos, a la segunda ronda, que se celebrará en Houston.

Este martes cerrará un capítulo en su carrera con su último juego en Puerto Rico, donde el naguabeño también es recordado por sus 11 campañas con los Indios de Mayagüez, además de participar en cuatro Series del Caribe y tres Clásicos Mundiales.

Maldonado, de hablar pueblerino y con un apodo que, además de honrar la fortaleza de su brazo, también representa el carácter boricua, es un pelotero con el que cualquier aficionado o futuro jugador puede identificarse.

Él mismo reconoce que nadie le pronosticaba una carrera de 16 temporadas en las Grandes Ligas y, precisamente, esa es la imagen que quiere dejar a la afición boricua este martes en su último partido en la isla, dijo durante la conferencia de prensa del lunes.

“No puede que sea mi último juego; será mi último juego en Puerto Rico”, aclaró.

“Quiero terminar como siempre he dicho: con muchos niños en el estadio viendo a uno y dándoles la esperanza, la ilusión de que se puede lograr”, dijo el escogido en la ronda 27 del sorteo de 2004

Maldonado ganó un Guante de Oro con los Angels y un anillo de Serie Mundial con los Astros.

PUBLICIDAD

“Voy a estar aquí frente a mi familia, mis hijos, mi mamá, amistades... tengo como 70 boletos. No hay mejor satisfacción y bendición que terminar mi carrera de esta manera”, agregó Maldonado.

El noveno bate de Puerto Rico ha tenido un Clásico de ensueño, siendo el mayor productor de carreras del equipo, incluido un doble de tres anotaciones que resultó decisivo ante Cuba el lunes en la noche.

“Muchas personas que pusieron su granito para llegar hasta donde llegué, nunca me habían visto jugar, y van a estar aquí para mi último juego”, añadió.

Maldonado fue un veterano de 16 temporadas en las Grandes Ligas, comenzando con los Brewers de Milwaukee en el 2011 y cerrando con los Padres de San Diego en el 2025.