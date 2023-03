MIAMI, Florida – Es la parte baja del séptimo episodio entre Puerto Rico y México.

La novena puertorriqueña está arriba 4-2 en la pizarra gracias a un espectacular primer inning, en el que los bates boricuas castigaron al estelar abridor mexicano Julio Urías.

Al abridor del ‘Team Rubio’, Marcus Stroman, le anotan dos carreras con un jonrón de Isaac Paredes en el segundo inning. y luego un sencillo impulsor de Alex Verdugo en el quinto. Pero el conjunto dirigido por Benjamín Gil sigue sin poder descifrar el relevo de Puerto Rico.

Yackel Ríos y Fernando Cruz hacen el trabajo. Entonces el mánager Yadier Molina, en una emotiva caminata hacia la loma, trae a lanzar a Alexis Díaz, hermano del estelar cerrador Edwin “Sugar” Díaz.

Alexis sale del bullpen al ritmo de las trompetas de Blasterjaxx & Timmy Trumpet, el tema acompañó a ‘Sugar’ en todas sus salidas con los Mets de Nueva York la pasada temporada en las Grandes Ligas. Todos los allí presentes en el loanDepot Park, de Miami, lo ovacionan. Incluso aficionados mexicanos.

Dos días antes, se le veía desconsolado entre lágrimas tras ver cómo su hermano Edwin Díaz sufría una rotura del tendón patelar derecho en plena celebración del triunfo de Puerto Rico 5-2 sobre República Dominicana.

Pero las cosas no salieron como Molina ni Díaz anticipaban.

Austin Barnes conectó un doble y el talentosísimo cubano Randy Arozarena se embasaba. Verdugo también. No era el día para Alexis, que tuvo foja de 7-3 y una efectividad de 1.84 en la temporada 2022 de MLB con los Reds de Cincinnati.

Molina lo sacó del encuentro y trajo a Jorge López, quien retiró a los primeros dos bateadores que enfrentó. Pero entonces Paredes conectó sencillo impulsor de dos carreras. Se empataba el encuentro.

Luego, Luis Urías impulsaba la anotación que le daba la parcial y eventual victoria de México 5-4 sobre Puerto Rico. Las tres carreras le contaron a Alexis Díaz.

¿Acertó o se equivocó Molina al enviarlo a la loma? A pregunta de El Nuevo Día posterior al encuentro en rueda de prensa, Molina no habló sobre la situación. Aunque sí aseguró que no se arrepentía de ningún movimiento en el torneo.

“Fue un buen movimiento, Alexis es uno de los mejores relevistas de Grandes Ligas”, dijo por su parte, a El Nuevo Día, el exjugador, dirigente y ahora analista Carlos Baerga.

“Cuando tú tienes esos números que tiene Alexis, había que ponerlo. Yadier se fue con su ‘caballo’. A veces salen bien, otras veces no tanto. Yo estoy orgulloso del equipo de Puerto Rico. Me encantó. Sé que no pudimos lograr la meta, pero hicieron un excelente trabajo”, agregó.

Baerga aprovechó para plantear otra situación.

“¿Qué hubiese pasado si Molina ponía a un novato como Dominic Hamel y salía mal? Hubiésemos dicho que había que poner a alguien con experiencia. La gente tiene que entender algo. Molina tomó la decisión correcta. Siempre hay que ir para encima, sin rodeos. Si sale mal, pues sale mal. Felicito a Molina y todo el staff técnico”, destacó.

En tanto, el veterano mánager Lino Rivera, por su parte, coincidió con Baerga en la gestión del cuerpo técnico boricua.

“Cuando un equipo como Puerto Rico no tiene a jugadores como Carlos Correa, José Miranda o Joe Jiménez, y tiene esta actuación, honestamente hay que reconocerlo. Hicimos un muy buen torneo”, explicó Rivera.

“Respecto a la situación con Alexis, hay cosas que uno desde afuera opina. Pero uno no sabe lo que está pasando allí dentro. Yo sí vi que Alexis no había tenido buena aparición la última ocasión antes de México, pero quizás los emparejamientos en ese momento sí requerían que Molina lo utilizara en ese preciso momento”, abundó.

“Además, no solo Molina. También su resto de staff como Ricky Bones y Alex Cintrón, entre otros. Cuando se falla, siempre hay opiniones. Eso pasa. Así es el béisbol. Pero en general, fue un buen trabajo”, matizó Rivera.

Nick Ortiz se expresa en las redes sociales

Por su parte, el exjugador boricua y actual coach del staff de Gabe Kapler en los Giants de San Francisco, Nick Ortiz, tronó en las redes sociales ante aquellos que cuestionan el movimiento de Molina.

“El peor acompañante de la opinión es la ignorancia”, escribió Ortiz.

“Los que pedían cambiarlo después de la primera o segunda base por bolas, sepan que hace varios años en las Grandes Ligas, ligas invernales, el WBC y hasta en la Doble A de Puerto Rico, el lanzador debe enfrentarse a por lo menos tres bateadores antes de poder sacarlo”, indicó.

“La única excepción es que entre a relevar con uno o dos outs y termine la entrada. La otra excepción es que el lanzador salga por lesión”, apuntó Ortiz.