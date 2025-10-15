Yamamoto lanza juego completo y los Dodgers toman ventaja 2-0 contra Milwaukee

Milwaukee - Yoshinobu Yamamoto lanzó pelota de tres hits para el primer juego completo de postemporada en ocho años, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Brewers de Milwaukee, 5-1, el martes por la noche, tomando una ventaja imponente en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Teoscar Hernández y Max Muncy conectaron sendos jonrones solitarios, y los Dodgers dejaron Milwaukee con una ventaja de 2-0 en la serie al mejor de siete, que se traslada a Los Ángeles para el tercer juego el jueves. El batazo de 412 pies de Muncy al jardín central fue el decimocuarto jonrón de su carrera en postemporada, rompiendo el récord de los Dodgers que compartía con Corey Seager y Justin Turner.

Yamamoto permitió un jonrón de Jackson Chourio en el primero de sus 111 lanzamientos, pero silenció a los Brewers el resto del juego.

El juego completo del diestro fue su primero en las Mayores y el primero en la postemporada desde que Justin Verlander lo hizo para Houston contra los Yankees de Nueva York en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2017.

El último lanzador de los Dodgers en lanzar un juego completo en postemporada fue José Lima contra los Cardinals de San Luis en el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional de 2004.

Esta es la primera vez desde 1970 que ambos equipos visitantes de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (LCS) comenzaron 2-0. Los Mariners de Seattle tienen una ventaja de 2-0 en la ALCS de cara al tercer choque el miércoles en Seattle.

Veinticuatro de los 27 equipos anteriores que ganaron los dos primeros juegos como visitantes en una serie al mejor de siete con un formato 2-3-2 han terminado ganando.

Los tres equipos que remontaron tras perder los primeros dos compromisos en casa fueron en la Serie Mundial: los Royals de Kansas City de 1985 contra los Cardinals de San Luis, los Mets de Nueva York de 1986 contra los Red Sox de Boston, y los Yankees de Nueva York de 1996 contra los Braves de Atlanta.

Los Brewers hicieron todo lo posible el martes para evitar esa desventaja de 2-0. El extoletero de Milwaukee, Eric Thames, entró al campo para animar a los aficionados justo antes del partido y se abrió la camiseta, dejando al descubierto su pecho.

Chourio, de 21 años, deleitó al público que llenó el estadio al enviar el primer lanzamiento de Yamamoto por encima de la barda del jardín derecho-central, para su cuarto jonrón de postemporada, empatando a Orlando Arcia y Prince Fielder con el récord de los Brewers.

Ese parecía un comienzo desalentador para Yamamoto, quien solo duró dos tercios de entrada en una derrota por 8-1 la vez anterior que lanzó en Milwaukee. Pero se recuperó y silenció a los Brewers el resto del encuentro.

Los Brewers tienen cinco hits en la serie. El zurdo de Los Ángeles, Blake Snell, los limitó a un hit y ninguna base por bolas en ocho entradas en la victoria de los Dodgers por 2-1 en el primer juego.

Los Ángeles se convirtió en el primer equipo en tener aperturas consecutivas de postemporada de al menos ocho entradas en la misma serie desde que Madison Bumgarner y Tim Lincecum, de San Francisco, lo lograron en el cuarto y quinto choque de la Serie Mundial de 2010 contra Texas.

Tras el jonrón de Chourio, Los Ángeles no tardó en remontar contra el as Freddy Peralta.

Hernández, cuyo error al correr las bases contribuyó a la inusual doble matanza de 8-6-2 de los Cerveceros en el juego inicial, conectó una curva de 3-2 por encima de la barda del jardín izquierdo para su cuarto jonrón de esta postemporada. Dos outs después, Kiké Hernández conectó un sencillo y anotó con el doblete de Andy Pages.

Pages se había ido de 27-1 en la postemporada antes de conectar su jonrón a la esquina del jardín derecho.