Yasiel Puig aporta a la primera victoria de los Senadores y Gigantes vuelven a vencer a los Indios

Un ramillete de tres carreras en la sexta entrada llevó a los Senadores de San Juan a una victoria el jueves, 4-1, sobre los Criollos de Caguas en el Estadio Hiram Bithorn durante la segunda jornada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Fue la primera victoria de los Senadores y la primera derrota de los Criollos después de que su duelo inicial el miércoles en el Estadio Ydelfonso Solá Morales fuera pospuesto por lluvia. Ese partido fue reasignado para el próximo lunes, 9 de noviembre de 2026.

Abajo 1-0 en la sexta entrada, San Juan comenzó su tripleta de carreras con un sencillo de Antonio Jiménez, que catapultó a Oscar Colás al plato, y provocó un error de fildeo del jardinero central de los Criollos, Bryan Torres.

El antesalista de San Juan, Yariel González, le siguió a Jiménez con un sencillo y Yasiel Puig se sacrificó con elevado vació las almohadillas para darle vuelta a la pizarra 3-1.

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Los Senadores una carrera más en la octava con sencillo remolcador de Ramón Rodríguez.

El triunfo le perteneció al veterano serpentinero Raúl Rivera (1-0) en su labor de dos entradas, en las que no permitió anotaciones y toleró un indiscutible. El zurdo Zack Veen (0-1) se quedó con la derrota luego que las tres carreras de la sexta entrada fueran a su cuenta. El japonés Narita Haruse consiguió su primer partido salvado de la temporada.

José de León abrió por Caguas, lanzando tres entradas en cero de tres hits y siete ponches.

En Mayagüez, el japonés Kaito Uchino lanzó seis sólidas entradas para guiar a los Gigantes de Carolina a un triunfo, 5-2, sobre los Indios en el Estadio Isidoro “Cholo” García.

Los Gigantes ahora tiene récord 2-0, mientras que los Indios poseen marca de 0-2. El miércoles, Carolina venció a la tribu 6-1.

Abimelec Ortiz y Edwin Díaz remolcaron dos carreras cada uno.

Los Indios contaron con un cuadrangular de dos carreras de Edwin Ríos por encima del jardín central para las únicas anotaciones de los locales en el choque.

En Ponce, los Leones defendieron el Estadio Francisco “Paquito” Montaner luego de blanquear a los Cangrejeros de Santurce, 5-0.

Fue un desquite de los melenudos durante la noche inaugural del torneo el jueves en el Bithorn, donde los campeones defensores ganaron 4-1.