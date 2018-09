El Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó el miércoles al Banco Popular pagar más de $2 millones al ex campeón mundial de boxeo Félix 'Tito' Trinidad.

En una misiva firmada por el juez Anthony Cuevas Ramos, la institución bancaria deberá depositar $2,002,171, en un lapso de 24 horas, en la Unidad de Cuentas del Tribunal. De no hacerlo, conllevaría el embargo de los fondos y valores pertenecientes al banco Popular Inc., Popular Securities LLC, y/o Popular Securities, Inc.

El pasado marzo, Cuevas Ramos decidió a favor de Trinidad sobre la petición que el múltiple campeón mundial presentó, en la que reclamaba que había dejado de recibir los pagos correspondientes a los intereses que generan las diversas cuentas que mantiene con el Banco Popular.

"El pasado 20 de agosto de 2018, el Tribunal de Apelaciones, mediante la resolución en el caso KLCE201800600, denegó la expedición del auto de Certiorari presentado por la demandada. Al día de hoy, la parte demandada se ha cruzado de brazos incumpliendo nuestra orden", lee la carta de una página.

En junio, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones revocó una determinación del Tribunal de Primera Instancia de desestimar sin perjurio ciertas reclamaciones que la representación legal de Trinidad había presentado contra Banco Popular.

Trinidad pretende recuperar poco más de $22 millones que Banco Popular, mantiene, sirvieron de colateral para una línea de crédito que el múltiples campeón mundial acordó. Trinidad ha insistido en que la institución financiera es responsable por la pérdida de millones de dólares por el mal manejo de la cartera de inversiones.