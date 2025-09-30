Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
30 de septiembre de 2025
88°nubes rotas
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“A rescatar jóvenes” con la reapertura del Gimnasio de Boxeo de Caimito

La instalación recibió una inyección de $625,000 de fondos públicos y privados

30 de septiembre de 2025 - 4:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Reinauguración del Gimnasio de Boxeo de Caimito. (Suministrada / Municipio de San Juan)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El Gimnasio de Boxeo de Caimito fue reinaugurado este martes con una amplia participación de varios sectores y su director, el entrenador Freddie Trinidad, anticipa que la instalación se llenará de prospectos boxeadores.

RELACIONADAS

El gimnasio había permanecido cerrado durante ocho meses en 2024 y reabrió completamente remozado tras una inversión de $625,000, producto de una alianza entre el Municipio de San Juan y la Young Kingz Foundation.

Durante los ocho meses que el gimnasio permaneció cerrado por reparaciones, cerca de 20 boxeadores tuvieron que entrenar de forma errante en distintas instalaciones. Ahora, con la reapertura en condiciones de primer nivel, se espera que esa cifra no solo regrese, sino que aumente significativamente

“Estuvimos deambulantes y al regreso todo el mundo está contento porque de aquí han salido buenos boxeadores y buenos ciudadanos. Esto es para pelos. A veces uno dice que no importa la instalación, pero entiendo que si le creas el ambiente los enamoras a llegar. Con estos equipos modernos tiene que venir la gente. Espero que el sábado esto se inunde, que empecemos a rescatar jóvenes”, dijo Trinidad sobre el gimnasio, con sacos, peras, trotadoras, ring, espejos nuevos, entre otros, equipos.

Excampeones mundiales que pasaron por Caimito, como Iván Calderón, Juanma López y Alberto Machado, estuvieron presentes en la reinauguración.,También llegaron allí Juanmita López, hijo, y Subriel Matías, campeón de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Prospectos del gimnasio de Caimito, que estuvieron entrenando de forma dispersa durante el cierre, se dieron cita de manera discreta en la reinauguración. El evento, en esencia, estuvo dedicado a ellos.

Uno de esos prospectos es Ricardo Rodríguez Ramos, quien estaba en gimnasio con sudadera hasta el cuello. Rodríguez Ramos expresó que, en relación con su gimnasio de Caimito, se identifica plenamente con la frase de moda: Aquí me quedo.

“No me quejó de los otros gimnasios en donde estuve. Pero esta es la casa. Uno regresa al lugar de donde es. El gimnasio está genial y va a impulsar nuestras carreras y nuestros futuros”, dijo Rodríguez Ramos acompañado por el también púgil Ramy Carter.

La instalación reabrió sin hacer honor a una figura de Caimito y del boxeo que le de nombre al gimnasio. Reabrió nuevamente bajo el nombre Gimnasio de Boxeo de Caimito. Sin embargo, Trinidad fue la figura señalada como el padre el gimnasio.

“Este gimnasio no tiene nombre todavía. Sí quisimos hacer (con la reinauguración) un homenaje a don Freddie Trinidad, que ha dedicado su vida y que esta es su casa. Las facilidades deportivas están para honrar a aquellos que han puesto en alto a San Juan y al deporte de Puerto Rico”, dejó abierta la puerta el alcalde de San Juan, Miguel Romero, a un futuro bautizo de la instalación.

La instalación es parte de la remodelación de siete gimnasios de boxeo de San Juan, se informó en conferencia de prensa combinada por el Municipio de San Juan y la Young Kingz Foundation, que es una iniciativa del rapero Myke Towers, quien no llegó a la reinauguración por contratiempos, según se informó.

Hay varios gimnasios que ya están en remodelación, dijo Romero, quien nombró a los gimnasios de Timothee y de la Barriada Venezuela en Río Piedras los que están siendo impactados actualmente en su primera etapa.

Las reparaciones van más allá de estructura y equipo deportivo. La alianza entre municipio y la fundación planifica que los gimnasio también tengan servicios profesionales y económicos, dijo el representante de la Fundación, Dereck Lugo.

“Tenemos una responsabilidad, un acuerdo con el municipio de San Juan, en el que queremos replicar el modelo de esto que está viendo en Caimito. Esto es lo que ocurrirá en el resto de los gimnasios. Además de equipo y remodelación, tenemos programas de desarrollo, becas deportivas, sicólogos deportivos y procesos de nutrición que también acompañarán los gimnasio como programa de la Fundación”, dijo Lugo.

Tags
BoxeoMunicipio de San JuanMike Towers
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 30 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: