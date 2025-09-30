“A rescatar jóvenes” con la reapertura del Gimnasio de Boxeo de Caimito

El Gimnasio de Boxeo de Caimito fue reinaugurado este martes con una amplia participación de varios sectores y su director, el entrenador Freddie Trinidad, anticipa que la instalación se llenará de prospectos boxeadores.

El gimnasio había permanecido cerrado durante ocho meses en 2024 y reabrió completamente remozado tras una inversión de $625,000, producto de una alianza entre el Municipio de San Juan y la Young Kingz Foundation.

Durante los ocho meses que el gimnasio permaneció cerrado por reparaciones, cerca de 20 boxeadores tuvieron que entrenar de forma errante en distintas instalaciones. Ahora, con la reapertura en condiciones de primer nivel, se espera que esa cifra no solo regrese, sino que aumente significativamente

“Estuvimos deambulantes y al regreso todo el mundo está contento porque de aquí han salido buenos boxeadores y buenos ciudadanos. Esto es para pelos. A veces uno dice que no importa la instalación, pero entiendo que si le creas el ambiente los enamoras a llegar. Con estos equipos modernos tiene que venir la gente. Espero que el sábado esto se inunde, que empecemos a rescatar jóvenes”, dijo Trinidad sobre el gimnasio, con sacos, peras, trotadoras, ring, espejos nuevos, entre otros, equipos.

Excampeones mundiales que pasaron por Caimito, como Iván Calderón, Juanma López y Alberto Machado, estuvieron presentes en la reinauguración.,También llegaron allí Juanmita López, hijo, y Subriel Matías, campeón de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Prospectos del gimnasio de Caimito, que estuvieron entrenando de forma dispersa durante el cierre, se dieron cita de manera discreta en la reinauguración. El evento, en esencia, estuvo dedicado a ellos.

Uno de esos prospectos es Ricardo Rodríguez Ramos, quien estaba en gimnasio con sudadera hasta el cuello. Rodríguez Ramos expresó que, en relación con su gimnasio de Caimito, se identifica plenamente con la frase de moda: “Aquí me quedo”.

“No me quejó de los otros gimnasios en donde estuve. Pero esta es la casa. Uno regresa al lugar de donde es. El gimnasio está genial y va a impulsar nuestras carreras y nuestros futuros”, dijo Rodríguez Ramos acompañado por el también púgil Ramy Carter.

La instalación reabrió sin hacer honor a una figura de Caimito y del boxeo que le de nombre al gimnasio. Reabrió nuevamente bajo el nombre Gimnasio de Boxeo de Caimito. Sin embargo, Trinidad fue la figura señalada como el padre el gimnasio.

“Este gimnasio no tiene nombre todavía. Sí quisimos hacer (con la reinauguración) un homenaje a don Freddie Trinidad, que ha dedicado su vida y que esta es su casa. Las facilidades deportivas están para honrar a aquellos que han puesto en alto a San Juan y al deporte de Puerto Rico”, dejó abierta la puerta el alcalde de San Juan, Miguel Romero, a un futuro bautizo de la instalación.

La instalación es parte de la remodelación de siete gimnasios de boxeo de San Juan, se informó en conferencia de prensa combinada por el Municipio de San Juan y la Young Kingz Foundation, que es una iniciativa del rapero Myke Towers, quien no llegó a la reinauguración por contratiempos, según se informó.

Hay varios gimnasios que ya están en remodelación, dijo Romero, quien nombró a los gimnasios de Timothee y de la Barriada Venezuela en Río Piedras los que están siendo impactados actualmente en su primera etapa.

Las reparaciones van más allá de estructura y equipo deportivo. La alianza entre municipio y la fundación planifica que los gimnasio también tengan servicios profesionales y económicos, dijo el representante de la Fundación, Dereck Lugo.