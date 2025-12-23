Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBoxeo
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

Amanda Serrano anticipa una pelea intensa ante Reina Téllez: “Ella viene a hacer nombre”

La campeona puertorriqueña sube la intensidad en el gimnasio y afina su preparación para enfrentar a la joven mexicana

23 de diciembre de 2025 - 5:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Amanda “The Real Deal” Serrano (47-4-1, 31 KO's) enfrentará a la invicta Réina Tellez (13-0-1, 5 KO's) el sábado 3 de enero en el Coliseo Roberto Clemente. (Xavier Araújo)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

La campeona peso pluma Amanda Serrano realizó este martes un guanteo de tres asaltos y, en la última vuelta, llevó el entrenamiento al cuerpo a cuerpo con su compañera de entrenamiento

RELACIONADAS

Previo al mismo, la boricua comentó a los medios de comunicación presentes en el Gimnasio Los Ángeles, en Carolina, que anticipa que su rival del próximo 3 de enero, Reina Téllez, llegará con la intención de pelear.

Esa expectativa pareció reflejarse en la parte final del guanteo, cuando Serrano intensificó el ritmo y acortó la distancia, simulando el escenario que prevé para el combate en el Coliseo Roberto Clemente.

“Ella viene a hacer nombre. Es joven, fuerte. Creo que va a venir a pelear… por un ratito, al menos. Estamos listas para boxear o para una guerra”, expresó la campeona indiscutible de las 126 libras, quien ostenta récord de 47 victorias, 31 de ellas por nocaut.

Téllez, de 22 años, presenta marca de 13-0-1 con cinco nocauts. Sus últimas seis victorias —incluidos sus dos combates en 2025— han sido por decisión.

“Estoy entrenando fuerte, ya sea que venga a pelear o a boxear. Estaré lista para lo que traiga. Eso lo vieron hoy en el guanteo. Va a ser una buena noche”, anticipó Serrano.

El combate está pactado a 10 asaltos de tres minutos cada uno.

Téllez enfrentará a Serrano en sustitución de la mexicana Erika Cruz, quien fue descartada como rival la semana pasada tras surgir informes de un resultado positivo por clembuterol en una prueba antidopaje realizada en noviembre.

“A mis 37 años me sigo sintiendo joven”: Amanda Serrano se prepara para Reina Téllez

“A mis 37 años me sigo sintiendo joven”: Amanda Serrano se prepara para Reina Téllez

La campeona boricua mantiene el enfoque y asegura estar en óptimas condiciones para el combate del 3 de enero en Puerto Rico.

A diferencia de Cruz, que es zurda, Téllez pelea de guardia derecha. Serrano aseguró que el cambio de rival y de guardia no le afecta desde el punto de vista técnico.

“Tengo un buen entrenador, Jordan Maldonado, y nunca dejamos de guantear con boxeadoras derechas. Desde el principio del campamento he estado trabajando con ese estilo”, explicó.

Durante el entrenamiento, Serrano presentó a su ‘sparring partner’, Elise Soto, boxeadora profesional invicta en nueve combates y cuya carrera es manejada por la propia campeona.

Serrano luce en excelente condición física. Soto aseguró que la boricua se encuentra fuerte, definida y enfocada de cara al compromiso.

“Está superfuerte. He entrenado con ella durante todo el campamento y cada día la veo más rápida y más cortada”, destacó Soto, quien ganó su último combate por nocaut en el segundo asalto.

“Aun con el cambio de oponente, Amanda se ha mantenido enfocada, como la campeona que es”, concluyó.

Tags
Amanda SerranoBoxeoOMB
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 23 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: