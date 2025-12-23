Amanda Serrano anticipa una pelea intensa ante Reina Téllez: “Ella viene a hacer nombre”

La campeona peso pluma Amanda Serrano realizó este martes un guanteo de tres asaltos y, en la última vuelta, llevó el entrenamiento al cuerpo a cuerpo con su compañera de entrenamiento

Previo al mismo, la boricua comentó a los medios de comunicación presentes en el Gimnasio Los Ángeles, en Carolina, que anticipa que su rival del próximo 3 de enero, Reina Téllez, llegará con la intención de pelear.

Esa expectativa pareció reflejarse en la parte final del guanteo, cuando Serrano intensificó el ritmo y acortó la distancia, simulando el escenario que prevé para el combate en el Coliseo Roberto Clemente.

“Ella viene a hacer nombre. Es joven, fuerte. Creo que va a venir a pelear… por un ratito, al menos. Estamos listas para boxear o para una guerra”, expresó la campeona indiscutible de las 126 libras, quien ostenta récord de 47 victorias, 31 de ellas por nocaut.

Téllez, de 22 años, presenta marca de 13-0-1 con cinco nocauts. Sus últimas seis victorias —incluidos sus dos combates en 2025— han sido por decisión.

“Estoy entrenando fuerte, ya sea que venga a pelear o a boxear. Estaré lista para lo que traiga. Eso lo vieron hoy en el guanteo. Va a ser una buena noche”, anticipó Serrano.

El combate está pactado a 10 asaltos de tres minutos cada uno.

Téllez enfrentará a Serrano en sustitución de la mexicana Erika Cruz, quien fue descartada como rival la semana pasada tras surgir informes de un resultado positivo por clembuterol en una prueba antidopaje realizada en noviembre.

A diferencia de Cruz, que es zurda, Téllez pelea de guardia derecha. Serrano aseguró que el cambio de rival y de guardia no le afecta desde el punto de vista técnico.

“Tengo un buen entrenador, Jordan Maldonado, y nunca dejamos de guantear con boxeadoras derechas. Desde el principio del campamento he estado trabajando con ese estilo”, explicó.

Durante el entrenamiento, Serrano presentó a su ‘sparring partner’, Elise Soto, boxeadora profesional invicta en nueve combates y cuya carrera es manejada por la propia campeona.

Serrano luce en excelente condición física. Soto aseguró que la boricua se encuentra fuerte, definida y enfocada de cara al compromiso.

“Está superfuerte. He entrenado con ella durante todo el campamento y cada día la veo más rápida y más cortada”, destacó Soto, quien ganó su último combate por nocaut en el segundo asalto.