“Ya hemos protagonizado dos peleas icónicas y Amanda es una campeona fantástica. Sentimos mucho respeto y nos sentimos muy, muy honradas de encabezar una cartelera tan increíble. Este es el momento cumbre de mi carrera. Así que mañana por la noche lo dejaremos todo en el ring nuevamente. Vamos a darlo todo. Será otra pelea épica. Así que no se lo pierdan ”, manifestó Taylor, quien expondrá contra Serrano todos sus cinturones de las 140 libras, incluyendo el de The Ring Magazine .

Boricuas celebran a Amanda Serrano

El hombre entiende que la boricua va a ganar esta ocasión, “y me atrevo a decir que por nocaut”.

“Algo que nadie piensa que va a pasar, yo pienso que sí va a pasar. Yo creo que por las experiencias previas no puede dejar las cosas las manos de los jueces. Ella tiene que presionar el primer round y cuando la lastime , tiene que arriesgarse y echar el resto para tratar de ganar y no dejar la decisión de nadie”, puntualizó.

“Espectacular, de verdad que sí. Me alegro que hayan venido a apoyar a Katie Taylor también porque esto es un apoyo para las mujeres. Creo que el boxeo femenino no ha tenido el mismo apoyo, y me alegra que ahora se vea más apoyo”, articuló Rendón.