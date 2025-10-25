Opinión
25 de octubre de 2025
86°nublado
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ashleyann Lozada y Kiria Tapia salen airosas en el Coliseo Roberto Clemente

En la misma cartelera, el boricua Joshua Pagán superó a Maliek Montgomery

25 de octubre de 2025 - 2:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ashleyann Lozada le pega al rostro a su oponente Melissa Odessa Parker. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La boricua Ashleyann Lozada (3-0, 1 KO) venció el jueves por decisión unánime a Melissa Odessa Parker (6-4-1, 2 KO’s) para conquistar el campeonato Latino súper gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) como parte de la serie Big Time Boxing Puerto Rico en el Coliseo Roberto Clemente.

Según un comunicado de prensa, Lozada “a mitad de la pelea, encontró su ritmo, superando a Parker en cada intercambio. Para el cuarto asalto ya tenía el control total, avanzando con determinación y combinando poder con precisión”.

En otro combate, la experimentada Kiria Tapia (8-0, 1 KO) mantuvo su invicto al vencer por decisión unánime a la argentina Marianela Ramírez (13-9-2, 6 KO’s) en un combate de ocho asaltos en el peso súper pluma.

“Vi que no tenía que apresurarme, que los golpes iban a llegar con calma si los preparaba bien”, dijo Tapia en un comunicado.

“Cada vez que lo hacía, conectaba limpio, y vimos que la pusimos en aprietos varias veces. Mantuvimos el plan y la calma para ejecutar bien los golpes. Esta noche logramos mostrar de lo que somos capaces”, agregó Tapia.

En tanto, el boricua Joshua Pagán (14-0, 5 KO’s) superó a Maliek Montgomery (20-2, 18 KO’s) por nocaut técnico en el noveno asalto, capturando el título NABO ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) .

Además, Félix Parrilla (12-0, 10 KO’s) impuso su poder con un nocaut técnico en el tercer asalto sobre Kenneth Taylor (15-6-2, 6 KO’s).

La cartelera fue trasladada del Coliseíto Pedrín Zorrilla al Roberto Clemente debido a la situación del agua.

El evento fue copromocionado por Salita Promotions y Universal Promotions, transmitido en vivo por DAZN.

Kiria Tapia Ashleyann Lozada
