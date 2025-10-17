Invicta y determinada: Kiria Tapia buscará su primera oportunidad titular en 2026

San Juan - Cerca de tres años de haberse estrenado como boxeadora profesional, Kiria Tapia siente que el próximo año será decisivo para alcanzar su primera oportunidad por un título mundial.

La medallista de oro centroamericana y panamericana debutó el 20 de enero de 2023 ante Clarice Morales, a quien derrotó por decisión unánime. Desde entonces, ha subido al ensogado en seis ocasiones más, saliendo victoriosa en todas ellas.

Su próximo compromiso será este 23 de octubre en el Coliseíto Pedrín Zorrilla, en San Juan, cuando enfrente a la excontendiente mundial argentina Marianela Soledad Ramírez (13-9-2, 6 nocauts) en una pelea a ocho asaltos a un máximo de 131 libras.

“Estamos hablando de eso para el próximo año. No es que no tengamos prisa, pero queremos que las cosas se hagan bien y que todo salga como debe ser, después de tantos años de sacrificio”, expresó Tapia (7-0, 1 KO) al referirse a la posibilidad de disputar un cinturón mundial próximamente.

“Pudiésemos estar peleando por un campeonato del mundo en cualquier momento porque estoy número 16 en el mundo ahora mismo. Estoy número cinco en un ranking, número tres en otro, por lo que en cualquier momento podría disuputar un título. Lo estamos cogiendo con calma”, abundó la púgil boricua, quien aparece en la octava posición en el ranking de las 130 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Tapia, de 35 años, reconoció que la edad es un factor que siempre se toma en cuenta, pero confía en el auge del boxeo femenino y en el buen momento que atraviesa en su carrera.

“Me siento superbién, sobre todo ahora que estoy peleando con más frecuencia. Cada vez que mantengo ese ritmo, mejor voy luciendo, mejor me veo y mayor es mi compromiso”, dijo.

Ashleyann Lozada y Kiria Tapia entrenan juntas con miras a la cartelera del 23 de octubre. (Gaudier Media Communications)

Reencuentro con Ashleyann

Tapia compartirá escenario con la olímpica Ashleyann Lozada, quien protagonizará la pelea semiestelar de la velada del 23 de octubre ante Melissa Oddessa Parker por el campeonato Latino de las 122 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Ambas fueron compañeras en el Equipo Nacional de boxeo y viajaron juntas en múltiples competencias.

Durante el entrenamiento público celebrado el jueves para promocionar la cartelera, las atletas se abrazaron con cariño al reencontrarse y posaron juntas para las fotos. La amistad y el respeto que las une eran evidentes.

“Estoy bien contenta, porque además de haber compartido con Ashleyann en el Equipo Nacional de Puerto Rico —viajamos y peleamos en los mismos torneos—, ahora tenemos la oportunidad de estar juntas nuevamente", manifestó.

“Es algo grande, porque ella es nuestra única boxeadora olímpica, y sé que, como siempre, vamos a dar lo mejor de nosotras y a demostrar que el boxeo femenino es el que está dando candela, definitivamente”, expuso Tapia.

La peleadora agregó que se siente agradecida de formar parte del auge que vive el boxeo femenino y que espera contribuir con sus victorias.