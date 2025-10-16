Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
16 de octubre de 2025
84°nubes rotas
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cruda revelación: el excampeón mundial Ricky Hatton fue encontrado ahorcado en su casa

El hallazgo de las autoridades no fue revelado sino hasta el jueves, una semana después del sepelio

16 de octubre de 2025 - 10:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El féretro con el cuerpo del excampeón mundial Ricky Hatton es llevando a la Catedral de Manchester durante su funeral la semana pasada. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Manchester, Inglatera - Ricky Hatton, el excampeón mundial de boxeo, fue encontrado ahorcado en su casa, según reveló el tribunal forense el jueves.

RELACIONADAS

Hatton fue descubierto por Paul Speak, su apoderado y amigo de toda la vida, en su casa en Hyde, Greater Manchester, el 14 de septiembre. Speak condujo hasta allí para llevar al excampeón mundial de dos divisiones al aeropuerto para un vuelo a Dubái, donde debía hacer un regreso al ring en diciembre. Hatton tenía 46 años.

Los detalles del momento en que Hatton fue encontrado inconsciente trascendieron durante una audiencia en el Tribunal Forense de Stockport, ya que la investigación sobre su muerte se abrió brevemente y se aplazó hasta el 20 de marzo.

“La causa provisional de la muerte se da como ahorcamiento”, dijo Alison Mutch, forense principal de Manchester South.

El tribunal fue informado de que Hatton fue visto por última vez por su familia el 12 de septiembre y parecía “bien”.

Sin embargo, no asistió a un evento al que se esperaba que fuera al día siguiente. Speak fue a su casa en la mañana del 14 de septiembre, donde fue encontrado inconsciente, dijo la oficial de policía forense Alison Catlow.

Los fanáticos llenaron las calles de Manchester para el cortejo fúnebre de Hatton la semana pasada. Estrellas del deporte como Tyson Fury, Amir Khan y Wayne Rooney, así como Liam Gallagher, vocalista de la banda de rock Oasis, estuvieron entre los dolientes que asistieron al servicio en la catedral de la ciudad.

Ricky Hatton en su pelea del 20 de enero de 2007, contra el colombian Juan Urango (derecha).
Ricky Hatton en su pelea del 20 de enero de 2007, contra el colombian Juan Urango (derecha). (Jae C. Hong)

La noticia de su muerte llegó dos meses después del anuncio sorpresa de que regresaría al boxeo en diciembre en una pelea profesional contra Eisa Al Dah en Dubái.

No había peleado desde que perdió por tercera vez en su carrera, contra Vyacheslav Senchenko en 2012.

En el apogeo de su carrera, ganó títulos mundiales en peso superligero y welter y compartió el ring con los mejores boxeadores de su generación, incluidos Kostya Tszyu, Floyd Mayweather y Manny Pacquiao.

Hatton fue franco sobre sus dificultades con la salud mental.

En un comunicado tras su muerte, la familia de Hatton dijo que él estaba “en un buen lugar” y “emocionado por el futuro”.

Tags
Salud mentalBoxeoAtletas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 16 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: