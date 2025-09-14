Fallece a los 46 años el excampeón mundial Ricky Hatton

MANCHESTER, Inglaterra - Ricky Hatton, el excampeón mundial de boxeo que se convirtió en uno de los boxeadores más populares del deporte, falleció a sus 46 años.

El expúgil inglés fue encontrado muerto en su domicilio en Gran Mánchester, informó el domingo a The Associated Press.

La policía indicó que no consideraba la muerte sospechosa.

“Los agentes fueron llamados por un ciudadano para acudir a Bowlacre Road, Hyde, Tameside, a las 6:45 a.m. del domingo, donde encontraron el cuerpo de un hombre de 46 años”, declaró la Policía de Mánchester en un comunicado. “Actualmente no se cree que existan circunstancias sospechosas”.

La noticia del fallecimiento de Hatton llega dos meses después de que anunciara su regreso al boxeo en diciembre en un combate profesional contra Eisa Al Dah en Dubái.

Hatton ganó títulos mundiales en peso wélter ligero y peso wélter. Finalizó su carrera con récord de 45-3.

Ascendió en los niveles amateur y nacional, y en la cima de su carrera compartió el ring con los mejores boxeadores de su generación, como Kostya Tszyu, Floyd Mayweather y Manny Pacquiao.

Su actitud sencilla le granjeó el cariño de los aficionados de todo el mundo, y fue sincero sobre los problemas de salud mental que padeció tras su retiro del cuadrilátero.

“Como boxeadores, nos decimos a nosotros mismos que somos fuertes: entrenamos, sudamos, aguantamos golpes, nos levantamos. Pero a veces la pelea más difícil ocurre en silencio, en la mente”, añadió el exboxeador Amir Khan en X. “La salud mental no es debilidad. Es parte de ser humano. Y debemos hablar de ello. Debemos apoyarnos mutuamente”.