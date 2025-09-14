Terence Crawford hace historia con victoria sobre Canelo Álvarez

Las Vegas - El púgil Terence Crawford dijo varias veces en su manera suave, pero confiada, que ha demostrado que los que dudaban de él estaban equivocados a lo largo de su carrera boxística, y que planeaba hacerlo de nuevo.

Pocos escucharon. Canelo Álvarez era el nombre más importante, el principal responsable de ayudar a atraer a una multitud récord anunciada de 70,482 el sábado por la noche.

Sin embargo, Crawford ahora es el campeón indiscutido súper mediano. Se convirtió en el primer boxeador masculino en capturar tres títulos unificados de división cuando derrotó a Álvarez por decisión unánime.

Los jueces Tim Cheatham y Max DeLuca le otorgaron a Crawford (42-0, 31 nocauts) el combate 115-113 y Steve Weisfeld 116-112. The Associated Press anotó la pelea 118-110 a favor del hombre de 37 años de Omaha, Nebraska.

Crawford, quien subió dos divisiones de peso, se arrodilló incluso antes de que se anunciara la decisión y lloró después de que fue nombrado el ganador.

“Sé de lo que soy capaz”, dijo Crawford. “No es una sorpresa. Es una sorpresa para ustedes porque ustedes no creían en mí”.

Ganó ante una multitud pro-Álvarez, pero hubo cánticos significativos de “Crawford” en las últimas rondas del combate, e incluso los partidarios de Canelo no intentaron abuchearlos como lo habían hecho antes en la noche.

Esta fue la primera derrota para Álvarez (63-3-2, 39 KOs) desde que perdió por decisión unánime ante Dmitrii Bivol el 7 de mayo de 2022. Era el favorito -185 en BetMGM Sportsbook. Sobre el cuadrilátero, el mexicano 35 años parecía ser el boxeador mayor en el combate.

“Sabíamos que Crawford es un gran peleador”, dijo Álvarez. “Hice lo que se suponía que debía hacer. Entrené muy duro. Él merece todo el crédito. Hice lo mejor que pude esta noche y no pude descifrar el estilo”.

“Él lo tenía todo”, añadió.

Esta pelea ya estaba siendo comparada con algunas de las más grandes en la rica historia de Las Vegas mucho antes de que los dos contendientes se tocaran los guantes.

El escenario del Allegiant Stadium en sí mismo distinguió a este combate porque fue el primer enfrentamiento boxistico en este recinto. Nunca estuvo en duda que caería en esta noche el récord de asistencia para una pelea en Las Vegas, que era de 29,214 espectadores que atestiguaron en 1982 el nocaut propinado en el asalto 13 por el campeón de peso pesado Larry Holmes a Gerry Cooney en un estadio al aire libre especialmente construido para el Caesars Palace.

También superó la mayor asistencia para un evento deportivo en el estadio de 5 años de construido. El récord anterior de 63,969 establecido el 1 de septiembre del año pasado, cuando el equipo de Southern California derrotó a LSU 27-20 para abrir la temporada de fútbol americano universitario.

Hubo muchas celebridades en las gradas, incluyendo a los miembros del Salón de la Fama del boxeo, Mike Tyson, Evander Holyfield, Roy Jones Jr., Thomas Hearns y Julio César Chávez. Entre los fanáticos también estuvieron los actores Sofía Vergara, Michael J. Fox y Charlize Theron, los comediantes Dave Chappelle y Tracy Morgan, y la personalidad de ESPN Stephen A. Smith.

Pero el impacto de esta pelea fue más allá de Las Vegas. Debido a que fue transmitido por Netflix, en vez de que se pagara por sintonizar el evento, debido a que los promotores esperaban que la cartelera atrajera números de audiencia no vistos desde quizás la década de 1970, cuando los combates de gran envergadura a menudo eran televisadas de forma gratuita por las cadenas.

Esto podría ser más la norma en el futuro ahora que el presidente y CEO de UFC, Dana White, está involucrado en el boxeo, siendo esta su primera cartelera en colaboración con su compañero promotor Riyadh Season. La UFC llegó a un acuerdo de siete años con Paramount el mes pasado, eligiendo poner su producto en el servicio de transmisión en lugar del modelo de PPV que los deportes de combate han utilizado para sus eventos más importantes.

No hubo mucha acción durante los primeros ocho rounds, al menos no lo suficiente como para mantener a un fanático casual del boxeo sintonizado con la transmisión, aunque Crawford fue el boxeador más rápido, más atlético y mejor hasta ese momento.

“Yo era más fuerte”, dijo Crawford. “Golpeé más fuerte”.

La acción se intensificó significativamente en el noveno. Crawford fue tras Álvarez temprano con varias combinaciones. Su impulso se detuvo cuando Álvarez le dio un cabezazo a Crawford, causando un breve tiempo muerto 41 segundos después del inicio del round. Crawford, sin embargo, fue el peleador superior el resto del camino.

Eso no cambió el resto de la pelea.

“Sentí que tenía el control”, dijo Crawford. “Creo que él estaba tratando de descifrarme”.

En el evento co-estelar, Callum Walsh de Irlanda (15-0, 11 KOs) derrotó fácilmente a Fernando Vargas Jr. (17-1, 15 KOs) de Las Vegas por puntajes de 99-91, 99-91, 100-90. El miembro del Salón de la Fama Fernando Vargas Sr. fue campeón súper welter de la IBF, IBA y WBC.