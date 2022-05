El cantante Bad Bunny, así como otras figuras de Puerto Rico, resaltaron la gallardía y bravura que demostró la boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano en la pelea que cayó derrotada en la noche del sábado ante la irlandesa Katie Taylor.

En una pelea que bien pudo quedar empatada, dos jueces votaron 96-93 y 97-93 por Taylor y uno, 95-94 por Serrano, en combate que marcó en el Madison Square Garden en Nueva York el antes y después en el boxeo de mujeres.

“Amanda ganó y punto. La pelea estuvo cabrona. Gracias Amanda Serrano por representar y hacernos sentir un orgullo cabrón!! Iba rato que no tenia este sentimiento con una pelea. El mundo sabe klk con la bori puñeta!!!”, aseguró Bad Bunny en un tuit.

La irlandesa mantuvo todos los títulos de la división ligera y se ratificó como la reina del boxeo de mujeres, la número uno, libra por libra.

Un abrazo casi familiar entre las rivales estremeció el Madison Square Garden como epílogo de una batalla que pudo inclinarse para cualquiera de las dos rivales, pero dos jueves dieron con amplia ventaja para la ganadora que provocó la reprobación del público.

Por su parte, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, felicitó a Serrano “por su extraordinario desempeño en la pelea”. “Me uno al reclamo masivo para que Katie Taylor le dé la revancha cuanto antes”.

“¡Ese cinturón será de Amanda! PR está lleno de orgullo por nuestra campeona”, resaltó Pierluisi en su cuenta de Twitter.

Mientras tanto, la actriz de origen puertorriqueño Rosie Pérez cuestionó en la misma red social: “What the hell was that? (¿Qué demonios fue eso?) en referencia a la controvertida decisión de los jueces.

A su vez, el baloncestista estadounidense Damian Lillard, de los Trailblazers de Portland, se mostró indignado por el resultado de la pelea a través de un tuit.

“Mundo fío. Serrano ganó la pelea. Al menos fue un empate”, sostuvo.

Con la victoria, Taylor sumó su vigésimo primero triunfo sin derrota, seis por nocáut, mientras que Serrano sufrió su segundo revés, con 42 victorias, 30 por la vía rápida, y un empate.

Tras la pelea, Serrano aseguró que el pleito con Taylor demostró que las mujeres pueden dar un gran espectáculo y llenar grandes plazas como la de Nueva York, a la cual asistieron 19.187 personas.

“Demostramos que las mujeres podemos pelear en un gran nivel, podemos vender las entradas, y estoy conforme con mi demostración porque di todo lo que tenía”, señaló Serrano en una rueda de prensa luego de perder por votación dividida ante Taylor.