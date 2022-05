Nueva York.- La posibilidad de una revancha entre la boricua Amanda Serrano y la irlandesa Katie Taylor está latente entre ambos bandos, y fue uno de los temas que dominó anoche las respectivas conferencias de prensa en el Madison Square Garden.

Taylor se apuntó anoche una controversial decisión dividida para defender sus cuatro cinturones de peso ligero en una pelea que pareció cumplir con todas las expectativas.

Incluso, apenas horas tras la pelea del sábado, ya habían algunos consensos entre ambos bandos, como el hecho que la segunda reyerta tendría que ser en Irlanda.

“Eso está en manos de Amanda, pero creo que todos quieren ver una revancha. Ellos vinieron esta vez a la Ciudad de Nueva York, así que creo que si hay una revancha haría sentido que vayamos a Irlanda”, expresó Jake Paul, promotor de Serrano.

Mientras tanto, el entrenador Jordan Maldonado comentó que “fue una pelea increíble. Fue una pelea que se fue para ambos lados. Para eso pagó la gente y eso era lo que todos querían. Ver a la número uno y la número dos del mundo. Katie se merece otra pelea. Si ella lo quiere hacer, iríamos a Irlanda de inmediato”.

PUBLICIDAD

Incluso, Paul comentó que mientras observaba la pelea junto a Eddie Hearn, presidente de Matchroom y promotor de Taylor, ambos comentaron de que si se diese una segunda pelea, los asaltos deberían durar tres minutos. Esa idea fue propuesta por Serrano para este encuentro, pero luego descartada.

Abiertos a la idea en el equipo de Taylor

Sobre el asunto de una revancha en suelo irlandés, tanto Taylor como Hearn dijeron que estarían abiertos a la idea, ya que es algo que siempre ha estado en los planes: hacer un gran combate de Taylor en Irlanda antes de que decida colgar los guantes.

Hearn tomó control de la conversación y bromeó que no sabía “si muchos puertorriqueños viajarían a Croke Park (Dublín, Irlanda), pero siempre ha estado en nuestras mentes que pueda pelear en Irlanda durante su carrera. Si lo pudiésemos hacer, sería muy especial”.

“Pero esta noche hicimos la mayor pelea en la historia del boxeo femenino y se convirtió en una de las mayores peleas en el boxeo. Ambas merecen mucho crédito”, agregó Hearn.

En lo que no hubo mucho consenso fue en la idea de que la próxima parte, si se pudiese dar, se hiciera con asaltos de tres minutos. Al hablar sobre una posible pelea con asaltos de tres minutos, Taylor le dejó el asunto a su manejador.

“Lo que creo que ha ayudado al boxeo femenino es la naturaleza veloz que tiene la pelea. Y no creo que se pueda ver ese mismo paso en tres minutos”, argumentó Hearn. “Se verían más peleas detenidas, pero no tendrían la misma intensidad. Así que siempre he pensado que mientras le estamos presentando a la audiencia un boxeo femenino de dos minutos, que es rápido, excitante y está funcionando, como la pelea de esta noche. ¿Hubiese sido una mejor pelea con rounds de tres minutos? Tal vez. O tal vez no”.

PUBLICIDAD

“Creo que eventualmente todo el boxeo femenino debería ser de tres minutos. Pero, esta noche vieron un producto fantástico y fue una pelea de rounds de dos minutos”, dijo.

Sobre la apuesta millonaria con Jake Paul, Hearn dijo que fue aconsejado a que no la hiciera porque como promotores ambos no deberían estar apostando en sus boxeadoras que promueven, aunque admitió que se siente terrible porque hubiese sido fantástico quitarle un millón a Paul.

“La cosa entre Amanda y Katie es que se necesitaban para encontrar una pelea de esta magnitud. Va a haber muchas personas interesadas en ver una revancha. Trabajaremos en su futuro. El MSG ya nos propuso que regresáramos en septiembre u octubre. Obviamente tenemos que considerar Irlanda, pero todo caerá en su sitio”, finalizó Hearn.