Nueva York. Para Amanda Serrano, el revés del sábado no fue una derrota. El hecho de que dos mujeres hayan llevado a 19,187 personas al Madison Square Garden y que ambas generaran una bolsa millonaria fue triunfal en muchos aspectos, sin importar el resultado.

Mostrando en el rostro las huellas del fogoso combate que sostuvo con la irlandesa Katie Taylor, Serrano se presentó a la conferencia de prensa posterior el evento relajada, contenta y orgullosa de su actuación y de lo que tanto ella como Taylor consiguieron.

“Me siento súper honrada de haber compartido el ring con Katie Taylor, una verdadera campeona, y agradecida de mi equipo. Agradecida de que Jordan Maldonado (su manejador y entrenador) no hubiese aceptado la pelea del 2020, porque vean lo que hicimos ahora. Hicimos historia. La mejor bolsa que mujeres han generado”, dijo la peleadora nacida en Carolina y criada en Nueva York.

PUBLICIDAD

“Puse todo lo que podía poner, pero las cosas son como son”, agregó.

Serrano perdió por decisión dividida su pelea por las cuatro coronas de la división ligera que Taylor posee. La decisión creó algo de controversia por la manera en que fue vista por los jueces debido a que Serrano pareció pegar los golpes más potentes del encuentro y dejó tambaleando a la medallista olímpica en un par de ocasiones.

El juez Benoit Roussel la vio 96-94 a favor de Serrano, mientras que Guido Cavalleri la vio 96-93 a favor de Taylor y Glen Feldman 97-93 para la ganadora. Jake Paul, de la compañía MVP que promovió la pelea junto a Matchroom, opinó que fue al menos un empate.

Cuando se le preguntó a Serrano si pensaba que había ganado la pelea o que Taylor la había ganado, la peleadora respondió “¿sabes qué? Realmente no sé. Yo estaba dentro del ring y por supuesto no peleé para decir que la otra ganó la pelea, pero tengo que decir que miren la pelea otra vez. O tal vez no. A mí no me gusta ver mis peleas”.

“Pero fue una gran pelea. Eso era todo lo que quería hacer. Queríamos hacer un gran combate para demostrar que las mujeres pueden pelear, y que podemos vender. Y me siento agradecida de que pude ejecutar como lo hice esta noche. Di lo que tenía. Las cosas son como son”, agregó.

Miembros de la prensa le preguntaron sobre el quinto asalto, cuando pareció tener al borde del nocaut a Taylor, pero no pudo detener a su rival. Se le preguntó si fue que se le acabó el tiempo o se quedó sin fuerzas.

PUBLICIDAD

“Katie Taylor es una peleadora elite. Ella es una 135 libras natural. Yo subí desde las 126 libras. Ella es una peleadora fuerte, es brava. Es una guerrera y pudo mantenerse de pie, resisitir el poder (de los golpes) y regresar a la pelea”, sostuvo.

“Katie es una guerrera. Me parece que estaba lista. Yo peleé bien. Entrené duro y peleé bien, pero ella simplemente resistió los golpes”, admitió Serrano.

Maravillada por el ambiente

Serrano, además, expresó su alegría por el gran ambiente que reinó en el Garden.

“Mis últimas dos peleas fueron como coestelar, pero esta vez era yo (por la que aplaudían). Me dijeron que me lo disfrutara y eso hice. Cuando estás en la pelea bloqueas todo lo demás. Usualmente escucho solo a mi esquina, pero esta noche ni podía. No escuchaba ni a mi hermana (Cindy) ni a Jordan”, aseguró Serrano.

“Fue realmente sorprendente. Tener a tanta gente de Puerto Rico que vino a apoyarme, y tener a todos los irlandeses, aun cuando me abuchearon, fue una sensación impresionante. ¿Tener a dos mujeres estelarizando una cartelera en un Madison Square Garden vendido a capacidad? ¿Quién lo hubiese pensado? Vieron a dos campeonas dándolo todo en el ring”, expresó Serrano.

Cancelada la apuesta

La apuesta de un millón de dólares que el promotor Jake Paul realizó con el también promotor Eddie Hearn fue cancelada por Hearn el viernes, según informó el propio Paul.

“Eddie se quitó de la apuesta el viernes. Dijo que por algún asunto legal no podía hacerla. Así que vamos a tratar de hacer algo para ayudar a causas benéficas. Perdí una apuesta, pero Amanda…estuviste sorprendente. Me inspiras. Hiciste una pelea increíble”, finalizó Paul.