Nueva York.- Katie Taylor tiene medallas de oro en Juegos Europeos, en Campeonatos Europeos, en Mundiales y hasta en Olimpiadas. Pero el mejor momento de su carrera lo vivió el sábado en el Madison Square Garden.

Una maltratada Taylor acudió a la rueda de prensa posterior a su triunfo sobre Amanda Serrano y elogió a su rival, habló de qué sucedió en el quinto asalto y agradeció a todos los fanáticos, los de ella y los de la boricua, por haber hecho la noche del sábado el mejor momento de su carrera

“Esta noche estuvo llena de momentos especiales. Es la mejor noche de mi carrera. No estaba segura de que pudiese alcanzar lo especial que fue mi momento olímpico, pero esta noche fue absolutamente el mejor momento de mi carrera”, manifestó Taylor, quien estuvo acompañada por su promotor, Eddie Hearn, y su entrenador Ross Enamait.

Taylor se llevó la victoria por decisión dividida. Un juez vio ganar a Serrano 96-94, mientras que los otros dos favorecieron a Taylor 97-93 y 96-93.

“Y esta noche. Poder vender completamente el Madison Square Garden es sumamente especial. Aquí han peleado muchas leyendas y ahora las personas mencionarán mi nombre y el de Amanda por mucho tiempo”, comentó.

“El apoyo de los que viajaron fue increíble. Estoy muy agradecida por ese apoyo para mí y para Amanda, representamos nuestras naciones muy bien y fue simplemente increíble. Ese momento del pesaje con todas las personas y las banderas fue muy especial”, agregó.

“La mejor parte es poder inspirar a niñas jóvenes e inspirar a la próxima generación. Creo que Amanda y yo hemos roto muchas barreras durante los pasados años en nuestro deporte y creo que, de cierta manera, ambas somos ganadoras”, dijo.

Cuando se le preguntó si supo que necesitaba ganar los tres últimos asaltos del combate, dijo que sí. “Vine de atrás y mi esquina me dijo que necesitábamos esos rounds, así que hice lo que tenía que hacer, tuve que sacar el corazón de campeona como siempre hago”.

“Lo más importante es siempre salir como ganadora sin importar la ejecución y esta noche fue fantástico. Amanda es una peleadora fenomenal y definitivamente ambas sacamos lo mejor de la otra”, sostuvo la campeona.

Agregó que no cree que Serrano haya hecho nada diferente en el quinto asalto, y que tal vez fue que ella se quedó demasiado tiempo al alcance de su rival. Un periodista le planteó que en ese asalto Taylor sufrió posiblemente más castigo que el que había sufrido en toda su carrera.

“No creo que estuviese tan lastimada como la gente pensó. No estaba preocupada, aunque sí supe que fue un asalto muy fuerte. Pero estaba bien, me sentía estable. La esquina me dijo que tenía que reagrupar y salir al próximo round”, manifestó Taylor. “El valor y el coraje salen de todo el trabajo duro que hice por meses. Es en esos momentos que sale el corazón”.