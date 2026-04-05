Christopher “Pitufo” Díaz comparte momento espiritual tras bautizarse en Florida

El boxeador puertorriqueño Christopher “Pitufo” Díaz vivió el sábado un momento significativo fuera del cuadrilátero, al anunciar que fue bautizado en una iglesia, en lo que describió como una experiencia transformadora en su vida personal.

Díaz compartió el acontecimiento a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, acompañado de un mensaje en el que reflexionó sobre el proceso que lo llevó a dar este paso.

“Ayer fue uno de mis días favoritos. Lo disfruté plenamente y dejé atrás muchas cosas que me ataban y retrasaban mi propósito en la vida”, expresó el púgil.

El atleta también agradeció a la iglesia Su Mesa Café, en St. Cloud, Florida, así como a su pastor, Xavier Cintrón, y al cantante y compositor cristiano Onell Díaz, por acompañarlo durante su proceso de crecimiento espiritual en los últimos meses.

Díaz también extendió su agradecimiento a sus familiares y amistades cercanas por el respaldo recibido en esta nueva etapa.

“Gracias a mi familia y amistades cercanas por su apoyo. ¡Los amo!”, concluyó.