Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Christopher “Pitufo” Díaz comparte momento espiritual tras bautizarse en Florida

El boxeador puertorriqueño describió la experiencia como un paso clave en su vida personal y agradeció el apoyo recibido

5 de abril de 2026 - 5:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La última pelea de Christopher “Pitufo” Díaz fue el 6 de septiembre de 2025. (alexis.cedeno)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El boxeador puertorriqueño Christopher “Pitufo” Díaz vivió el sábado un momento significativo fuera del cuadrilátero, al anunciar que fue bautizado en una iglesia, en lo que describió como una experiencia transformadora en su vida personal.

RELACIONADAS

Díaz compartió el acontecimiento a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, acompañado de un mensaje en el que reflexionó sobre el proceso que lo llevó a dar este paso.

“Ayer fue uno de mis días favoritos. Lo disfruté plenamente y dejé atrás muchas cosas que me ataban y retrasaban mi propósito en la vida”, expresó el púgil.

El atleta también agradeció a la iglesia Su Mesa Café, en St. Cloud, Florida, así como a su pastor, Xavier Cintrón, y al cantante y compositor cristiano Onell Díaz, por acompañarlo durante su proceso de crecimiento espiritual en los últimos meses.

Díaz también extendió su agradecimiento a sus familiares y amistades cercanas por el respaldo recibido en esta nueva etapa.

“Gracias a mi familia y amistades cercanas por su apoyo. ¡Los amo!”, concluyó.

La más reciente presentación sobre el ring de Díaz (30-6, 19 nocauts) fue el 6 de septiembre de 2025, cuando cayó por decisión unánime ante el mexicano Eduardo “Sugar” Núñez, quien retuvo el campeonato superpluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) tras derribarlo en dos ocasiones en el séptimo asalto, en una pelea celebrada en Los Mochis, Sinaloa.

Tags
Christopher ‘Pitufo’ DíazSemana Santa
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 5 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: