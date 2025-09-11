Cómo ver la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez vs. Terence Crawford: datos, apuestas y bolsas económicas

El campeón indiscutible supermediano Saúl “Canelo” Álvarez enfrentará al invicto peleador y también monarca superwélter, Terence Crawford, en la pelea estelar de una cartelera que se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Álvarez (63-2-2, 39 KO’s) llega al pleito con seis victorias consecutivas por decisión unánime, siendo la última sobre el entonces invicto cubano William Scull.

Crawford (41-0, 31 KO’s), en tanto, superó también por decisión unánime a Israil Madrimov en agosto del pasado año. Subirá dos divisiones para intentar arrebatarle las cuatro correas al mexicano.

TKO Boxing fue aprobado por la Comisión Atlética de Nevada como el promotor oficial del evento. Está respaldado financieramente por Saudi Arabia General Entertainment Authority (GEA), liderada por Turki Alalshikh quien, a su vez, ostenta el cargo de asesor de la Corte Real del Reino de Arabia Saudí bajo el rango de ministro.

Igualmente, está involucrado el famoso presidente de la UFC, Dana White.

¿Por dónde ver la cartelera?

El ‘main card’ será transmitido por el servicio de streaming por suscripción Netflix a partir de las 9:00 p.m., hora de Puerto Rico. No hay que pagar un costo adicional.

Las peleas preliminares, en cambio, irán a través de YouTube.

¿Cuál es el ‘main card’?

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (los cuatro cinturones de Canelo estarán en juego más el título de The Ring )

(los cuatro cinturones de Canelo estarán en juego más el título de ) Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr.

Christian Mbilli vs. Lester Martinez (por el cetro interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo)

(por el cetro interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo) Mohammed Alakel vs. John Ornelas

Datos

Para el duelo no habrá cláusula de rehidratación. Eso significa que una vez que hagan la ceremonia de pesaje, no hay límite oficial para cuánto puedan subir de peso antes del pleito.

Álvarez, de 35 años, es dos años más joven que Crawford (37). Sin embargo, el estadounidense le aventaja en estatura: 5′8″ vs. 5′7″.

Las apuestas

Canelo parte como ligero favorito (-170 a -195) dependiendo de la casa de apuestas, según Moneyline. De hecho, un triunfo por decisión del mexicano sobre el estadounidense se considera la opción más probable.

Bolsas económicas garantizadas

La cantidad para Álvarez incluye lo que se acuerda por contrato con Riyadh Season / Turki Al-Sheikh. Trascendió, en cifras no oficiales, que el mexicano ganaría alrededor de $100 millones garantizados, con posibilidad de subir a $150 millones si se cuentan ingresos adicionales como patrocinios.

El promotor (Dana) White dejó entrever en una entrevista que dicha cantidad podría ser una realidad.

Por su parte, Crawford señaló a distintos medios de comunicación que su bolsa garantizada es de solo $10 millones (aunque distintos reportes aseguran que sería mucho más, en unos $50 millones.