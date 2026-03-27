Comparado con Mike Tyson: a su mayor reto el noqueador británico Moses Itauma

El temible peso pesado Moses Itauma ha sido comparado con un joven Mike Tyson al noquear a un oponente tras otro.

Itauma, de 21 años (13-0, 11 nocauts), no pierde el tiempo. Ninguno de sus últimos nueve oponentes ha aguantado dos asaltos. De hecho, Dillian Whyte, excandidato al título mundial, no duró ni dos minutos.

Parece que la oportunidad de disputar un título mundial no está muy lejos: un posible enfrentamiento con Oleksandr Usyk, que ostenta tres cinturones importantes, ya tiene a los aficionados entusiasmados, aunque el ucraniano le ha restado importancia. Sin embargo, su próximo desafío llega el sábado por la noche, cuando se enfrente a Jermaine Franklin Jr. en Manchester en un combate programado a 10 asaltos.

Franklin (24-2, 15 KO) es considerado el rival más difícil de Itauma hasta la fecha. El estadounidense de 32 años llevó al exbicampeón mundial Anthony Joshua hasta el final hace tres años. Esa derrota se produjo poco más de cuatro meses después de su única otra derrota, ante Whyte por decisión mayoritaria, también en 12 asaltos.

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“Siento que Jermaine Franklin es la pieza que me falta. Así que, cuando me pregunten por otros peleadores, eso no va a suceder si no derroto a Jermaine Franklin”, dijo Itauma en la conferencia de prensa del jueves.

Itauma, un zurdo británico de 6 pies y 2 pulgadas, combina potencia con una velocidad de manos y un juego de piernas excepcionales. Solo en dos ocasiones en su carrera —debutó como profesional hace tres años con una victoria por KO que duró apenas 23 segundos— no ha logrado la victoria por nocaut. Ambas fueron peleas a seis asaltos en 2023.

Sin embargo, dos de sus oponentes recientes —Mariusz Wach en 2024 y Mike Balogun el año pasado— tienen más de 40 años. Whyte tiene 37.

Moses Itauma conecta con un golpe a la cabeza a Demsey McKean en su combate de 2024. (Frank Augstein)

“La gente se pregunta si tengo mandíbula de acero o si puedo aguantar hasta el final”, dijo Itauma. “Jermaine Franklin es conocido por eso, por llevar a sus oponentes hasta el final, por darles peleas difíciles. Tiene 32 años. No es un boxeador acabado”.

Franklin, natural de Saginaw, Michigan, ha ganado tres combates consecutivos desde su derrota ante Joshua en abril de 2023.

Naturalmente, él no se ve a sí mismo simplemente como un saco de boxeo resistente para Itauma.

“Me siento irrespetado, pero es parte del juego. Estoy acostumbrado a la política, estoy acostumbrado a las artimañas de todos”, dijo Franklin. “Simplemente estoy listo para pelear”.

El combate estaba programado originalmente para enero, pero se retrasó debido a que Itauma sufrió una lesión, al parecer un desgarro en el bíceps.

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Enfrentó racismo en Eslovaquia

Su padre es nigeriano y su madre es eslovaca, donde nació Itauma. Se mudaron al sureste de Inglaterra, a Chatham, en Kent, cuando él era pequeño. El racismo fue uno de los motivos de la mudanza, según declaró el año pasado.

“Los tiempos han cambiado, pero durante mi infancia... los eslovacos no estaban acostumbrados a ver personas de color. Fue difícil”, dijo Itauma en una conferencia de prensa en Nigeria el pasado octubre.

“Mis hermanos lo vivieron más intensamente porque fueron a la escuela. Cuando nos mudamos de Eslovaquia, yo no tenía edad suficiente para experimentarlo, pero mis hermanos sí. Mi padre simplemente dijo: ‘Vamos a hacer las maletas y nos vamos a Londres… o a Kent’”.

Itauma dijo que es una persona que perdona y que todavía regresa a Eslovaquia cada año para pasar la Navidad con la familia de su madre.

“Sigo queriendo a mi país, pero sin duda fue difícil crecer allí.”

Las provocaciones son parte del juego en el boxeo de élite. Sin embargo, no son lo suyo. En un encuentro promocional con Whyte, le pidió que se quitara las gafas de sol. Itauma dijo que quería ver si estaba viendo a “un lobo o una oveja”. Lo más preocupante para Whyte fue que Itauma parecía genuinamente interesado en la respuesta.

En el primer asalto de su combate en Arabia Saudita, Itauma derribó a Whyte con una ráfaga de golpes y caminó tranquilamente hacia la esquina neutral mientras el árbitro contaba. Misión cumplida.

Cómo ver Itauma vs. Franklin