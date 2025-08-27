Con fecha y lugar la próxima pelea de Juanmita López, que será por primera vez a seis asaltos

Peleando por primera vez a seis asaltos y prometiendo una versión suya mejorada, Juanma “Juanmita” López de Jesús regresará al ring el 26 de septiembre en Orlando, informó su compañía promotora Top Rank.

Será el cuarto combate en la carrera del prometedor púgil que está invicto con 3-0 y dos nocauts. El rival está por determinar para la pelea que se llevará a cabo en Osceola, Florida.

“Entendemos que será alguien de excelente calidad. Pero vamos a demostrar lo que Juanmita tiene en las manos”, dijo el peleador a El Nuevo Día.

El pleito en septiembre será exactamente a dos meses de su última pelea, en la que noqueó en tres de cuatro rounds a Jorge L. González-Sánchez (5-3, 4 KO’s).

Los seis asaltos representan un aumento con relación a las peleas a cuatro vueltas que había hecho. No será un problema, aseguró.

“No me hace diferencia. Sí me ayuda a desarrollarme mejor en la pelea, y van a notar la diferencia y evolución en Juanmita”, destacó.

El púgil de 19 años, 5′4″ de estatura, dio el salto al profesionalismo tras ver acción en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Cada vez nos vemos más fuerte entre el Juanmita de febrero y el Juanmita de julio. Soy mucho más fuerte, y ahora me verán más fuerte aún porque nos estamos preparando para demostrar que soy de los mejores en la división de las 115 libras”.

La categoría supermosca tiene de campeones mundiales a los invictos Fernando Martínez, de Argentina, y Jesse Rodríguez, de Estados Unidos, así como al mexicano Willibaldo García.

“Es una división fuerte, con campeones sólidos”, describió López.

Un mejor equipo de trabajo

Su equipo de trabajo también ha evolucionado, reveló López, desde la inclusión de Peter Khan como su manejador. Khan, quien también dirige al campeón Xander Zayas y Henry Lebrón, se unió al equipo en verano.

“Tenemos mucha más organización. Tenemos un gran equipo con (Peter) Khan, quien es de renombre y quien tiene mucha experiencia, que va a llevar mi carrera al máximo nivel. Tenemos un equipo bien estructurado, con muy buena comunicación, con lo que necesitamos para llevar la carrera al próximo nivel”, dijo el boxeador entrenado por Alex Caraballo.

“Eso es lo que van a ver: a un Juanmita mejor preparado, enfocado, con un equipo de trabajo que sabe lo que hace”, resumió.

La sede de la pelea es Oceola Heritage Park. Los boletos ya están a la venta a través de Ticketmaster.