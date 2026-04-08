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Edgar Berlanga sale de la agencia libre e inicia “nuevos comienzos” con la promotora Zuffa Boxing

El puertorriqueño se une junto al campeón Richardson Hitchins al proyecto impulsado por Dana White

8 de abril de 2026 - 1:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Edgar Berlanga no ha peleado desde el 12 de julio de 2025, cuando fue derribado en el quinto asalto por el británico Hamzah Sheeraz. (Xavier Araújo)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

El puertorriqueño Edgar Berlanga y el campeón mundial estadounidense Richardson Hitchins se convirtieron en las más recientes incorporaciones de Zuffa Boxing, en un movimiento que refuerza la creciente apuesta de la promotora por atraer figuras de alto perfil.

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La compañía que encabeza Dana White anunció este miércoles las incorporaciones a través de sus plataformas de redes sociales.

OFICIALMENTE FIRMADOS. Edgar Berlanga y Richardson Hitchins son los más recientes atletas de Zuffa Boxing”, lee la publicación.

Por su parte, el boricua celebró la firma con el siguiente mensaje: “¡Firmado, sellado y entregado! ¡Dios es grande! Nuevos comienzos".

Berlanga (23-3, 18 nocauts) no ha peleado desde el 12 de julio de 2025, cuando fue derribado en el quinto asalto por el británico Hamzah Sheeraz en la pelea estelar de “Ring III”, celebrada en el estadio Louis Armstrong, en Queens, Nueva York.

El peleador se mantuvo sin promotora desde marzo de 2025, tras su salida de Matchroom Boxing.

Durante ese periodo, permaneció como agente libre, sin un acuerdo promocional fijo, mientras evaluaba sus opciones en el mercado. Su firma con Zuffa Boxing marca ahora su regreso a una estructura promotora.

Richardson Hitchins ganó su título mundial en Puerto Rico.
Richardson Hitchins ganó su título mundial en Puerto Rico. (Carlos Rivera Giusti)

Por su parte, Hitchins (20-0, 8 KO’s) ostenta el título de las 140 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), cinturón que ganó el 7 de diciembre de 2024 en Puerto Rico al destronar a Liam Paro por decisión dividida.

Su última pelea fue el 14 de junio de 2025 cuando retuvo su faja con un nocaut ante George Kambosos Jr.

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Edgar BerlangaBoxeo
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Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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