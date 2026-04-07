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Amanda Serrano retornará al ring en mayo para defender sus cinturones de las 126 libras en Texas

El 30 de mayo, la puertorriqueña enfrentará a la alemana Cheyenne Hanson en una cartelera televisada por ESPN en El Paso

7 de abril de 2026 - 1:50 PM

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Amanda Serrano (derecha) conecta un golpe de derecha sobre Reina Téllez. (Xavier Araújo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La puertorriqueña Amanda Serrano regresará al ring el 30 de mayo para defender sus cinturones de las 126 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante la alemana Cheyenne Hanson como parte de la cartelera MVPW-03, que se realizará en El Paso, Texas.

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La pelea, anunciada este martes por la compañía Most Valuable Promotions (MVP), será a 10 asaltos de dos minutos y formará parte de una doble cartelera estelar, cuyo otro combate será la revancha por el título mundial ligero de la AMB entre la campeona Stephanie Han y Holly Holm, pactada a 10 asaltos de tres minutos.

El programa será transmitido por ESPN y su aplicación digital, a partir de las 10:00 p.m. (hora de Puerto Rico).

Serrano (48-4-1, 31 nocauts) viene de una victoria por decisión unánime ante Reina Téllez —una rival de último momento que sustituyó a la mexicana Erika Cruz, luego de que el equipo de Serrano descartara la revancha tras un presunto resultado positivo por dopaje— para defender sus correas de peso pluma en un combate celebrado el 3 de enero en el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan.

Fue su primera victoria tras dos derrotas por decisión ante Katie Taylor en 2024 y 2025, cuando intentó destronar a la campeona indiscutida del peso superligero (140 libras).

Hanson (17-2, 13 KO’s), excampeona mundial de la Federación Mundial de Boxeo, peleó por última vez en marzo, cuando detuvo a la colombiana Flor Rodríguez en el sexto asalto.

“Respeto a cada oponente que sube al ring, y sé que Hanson viene a ganar y tiene poder de nocaut. También sigo en busca del récord histórico de nocauts, así que eso siempre está en mi mente, pero todo comienza con disciplina, ejecución y rendir al más alto nivel la noche de la pelea”, dijo Serrano en declaraciones escritas.

El récord histórico de nocauts está en poder de la legendaria peleadora estadounidense Christy Martin, quien acumuló 32.

“Estoy muy emocionada y agradecida por esta pelea”, expresó Hanson. “Significa mucho para mí representar a Alemania en este escenario. El campamento de entrenamiento será duro, pero estoy enfocada. Respeto a mi oponente, pero vengo a dejar un mensaje”.

Además, la cartelera principal incluirá a la campeona mundial unificada de peso mediano de Australia, Desley Robinson (11-3, 4 KO’s), quien expondrá sus títulos en un combate a 10 asaltos en las 160 libras ante la retadora canadiense Mary Spencer (10-3, 6 KO’s).

Asimismo, la campeona mundial minimosca del Consejo Mundial de Boxeo, la mexicana Lourdes “La Pequeña Lulú” Juárez (39-4, 5 KO’s), defenderá su corona a 10 episodios frente a la tricampeona mundial de MVP, Yokasta Valle (34-3, 10 KO’s), quien subirá de división en busca de conquistar su séptimo título mundial.

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Amanda SerranoBoxeoAsociación Mundial de BoxeoOrganización Mundial de BoxeoOMB
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