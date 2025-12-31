Opinión
DeportesBoxeo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El campeón mundial Oscar Collazo se une a Rimas Sports

El villalbeño, monarca de las 105 libras e invicto en 13 combates, apuesta a expandir su alcance global con un nuevo acuerdo de representación

31 de diciembre de 2025 - 6:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Oscar Collazo es campeón unificado de la OMB y la AMB. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El campeón mundial puertorriqueño de peso mínimo Oscar Collazo firmó un acuerdo de representación con la agencia deportiva Rimas Sports, en un movimiento que marca una nueva etapa en su carrera y busca fortalecer su proyección internacional.

Collazo, quien posee récord invicto de 13-0 con 10 nocauts, ostenta desde mayo de 2023 el campeonato de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), logro que lo convirtió en el campeón mundial puertorriqueño más rápido en la historia. En noviembre de 2024, el villalbeño unificó las coronas de la OMB, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el cinturón de The Ring.

“Para mí es un gran orgullo ser parte de Rimas Sports y continuar creciendo junto a un equipo que cree en mi visión y en mi futuro”, expresó Collazo, quien agradeció además el respaldo de De León Management, Miguel Cotto Promotions, H2 Entertainment y Golden Boy Promotions por el manejo de su carrera.

El acuerdo con Rimas Sports representa un paso estratégico para el campeón boricua, al abrir nuevas oportunidades en áreas de promoción, mercadeo y alianzas comerciales, con miras a ampliar su alcance internacional y consolidar su imagen como figura global del boxeo.

Su más reciente presentación se produjo en septiembre de 2025, cuando encabezó una cartelera transmitida por DAZN y se impuso por nocaut técnico en el séptimo asalto al filipino Jayson Vayson, para sumar su décima victoria por la vía rápida.

Por su parte, Alejandro Padrón, director de Rimas Sports, destacó que la agencia ve en Collazo no solo a un boxeador de alto nivel, sino a una figura con proyección internacional, comprometida con la excelencia y con sus raíces puertorriqueñas.

Además de su trayectoria profesional, Collazo cuenta con un destacado historial amateur que incluye cinco campeonatos nacionales, una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 2017 y la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2019, celebrados en Lima, Perú.

