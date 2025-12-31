El campeón mundial Oscar Collazo se une a Rimas Sports

El campeón mundial puertorriqueño de peso mínimo Oscar Collazo firmó un acuerdo de representación con la agencia deportiva Rimas Sports, en un movimiento que marca una nueva etapa en su carrera y busca fortalecer su proyección internacional.

Collazo, quien posee récord invicto de 13-0 con 10 nocauts, ostenta desde mayo de 2023 el campeonato de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), logro que lo convirtió en el campeón mundial puertorriqueño más rápido en la historia. En noviembre de 2024, el villalbeño unificó las coronas de la OMB, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el cinturón de The Ring.

“Para mí es un gran orgullo ser parte de Rimas Sports y continuar creciendo junto a un equipo que cree en mi visión y en mi futuro”, expresó Collazo, quien agradeció además el respaldo de De León Management, Miguel Cotto Promotions, H2 Entertainment y Golden Boy Promotions por el manejo de su carrera.

El acuerdo con Rimas Sports representa un paso estratégico para el campeón boricua, al abrir nuevas oportunidades en áreas de promoción, mercadeo y alianzas comerciales, con miras a ampliar su alcance internacional y consolidar su imagen como figura global del boxeo.

Su más reciente presentación se produjo en septiembre de 2025, cuando encabezó una cartelera transmitida por DAZN y se impuso por nocaut técnico en el séptimo asalto al filipino Jayson Vayson, para sumar su décima victoria por la vía rápida.

Por su parte, Alejandro Padrón, director de Rimas Sports, destacó que la agencia ve en Collazo no solo a un boxeador de alto nivel, sino a una figura con proyección internacional, comprometida con la excelencia y con sus raíces puertorriqueñas.