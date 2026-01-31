El “Choliseo” se encenderá con la batalla entre Xander Zayas y Abass Baraou

El sueño de un púgil que firmó como profesional con Top Rank a los 16 años se cumplirá este sábado, cuando el campeón mundial de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Xander Zayas, exponga su corona ante el alemán y también monarca Abass Baraou en el Coliseo José Miguel Agrelot.

La cartelera será transmitida en la isla por Wapa Deportes a partir de las 6:30 p.m. La acción arrancará a las 7:30 p.m.

El viernes, ambos peleadores marcaron 153.5 libras en la báscula.

Baraou (17-1, 9 KOs) arribó a Puerto Rico en posesión del cinturón súper welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Zayas (22-0, 13 KOs), de apenas 23 años, tendrá la oportunidad de convertirse en el boxeador más joven en la actualidad en unificar títulos mundiales.

Será la primera pelea de unificación mundial en suelo boricua desde 2010, cuando el miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional Iván Calderón enfrentó a Giovani Segura por los títulos mosca en el Coliseo Mario “Quijote” Morales de Guaynabo. Calderón perdió ese combate por nocaut.

PUBLICIDAD

Zayas, quien se coronó por primera vez el pasado julio en el Teatro del Madison Square Garden de Nueva York tras vencer por decisión unánime a Jorge García Pérez, ha destilado confianza desde que se anunció el importante duelo en el “Choliseo”, conservando la misma sonrisa de adolescente con la que dio sus primeros pasos en el boxeo rentado.

“Soy la misma persona donde quiera que me pare. No me creo más que nadie, no soy diferente a nadie. Hago mi trabajo, me enfoco y sigo cumpliendo mis metas. El sábado en la noche, haremos historia y nos convertiremos en campeón unificado. El primero en suelo boricua”, declaró Zayas.

"Emocionado de presentarme ante mi gente": Xander Zayas se prepara para combate unificatorio en el Coliseo de Puerto Rico El campeón superwélter de Organización Mundial de Boxeo (OMB) chocará, el 31 de enero de 2026, contra Abass Baraou, monarca de las 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)

“En seis meses, unificaré dos títulos y me convertiré en el más joven (actualmente). Creo que nada cambiará. Seguiré siendo el mismo. Esto es lo que amo hacer y lo que respeto”, agregó el boricua.

Baraou, quien solo ha sido derrotado una vez en su carrera, hace seis años, conquistó el título vacante de la AMB el pasado agosto al vencer a Yoenis Téllez en Orlando, Florida.

Sin presión Baraou

Con un temple sereno, el europeo aseguró no sentirse intimidado por el escenario que enfrentará el sábado, con miles de puertorriqueños vitoreando a Zayas.

“He peleado toda mi vida fuera de mi país. No es nada nuevo para mí. Estoy muy motivado y confiado en mi entrenamiento. Nada me molesta y estoy listo para pelear. Es un gran evento. Lo estoy disfrutando”, expresó Baraou, de 31 años, en un aparte con El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

“Siempre estoy calmado cuando enfrento grandes retos. Este es un gran reto. Todo en la vida es un riesgo y voy por esto”, añadió Baraou.

Por otro lado, la pelea semiestelar entre el dominicano Rohan Polanco y el mexicano Christian Gómez quedó cancelada.

Según Top Rank, Polanco se enfermó durante la noche del jueves y tuvo que retirarse del compromiso.

Juanmita López de Jesús estará peleando previo al combate de Zayas. (alexis.cedeno)

Juanmita de semiestelar

El combate peso gallo a seis asaltos entre el cagüeño Juan Manuel “Juanmita” López De Jesús y el estadounidense Conner Goade ocupará ahora el turno semiestelar.

López de Jesús está invicto en cuatro salidas (4-0, 2 KOs). Goade, por su parte, tiene marca de 8-4-2 con siete anestesiados.