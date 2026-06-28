“Esto es parte del camino”: Xander Zayas agradece el apoyo tras su primera derrota
El púgil boricua aseguró que regresará con una mejor versión de sí mismo y alentó a sus seguidores a nunca dejar de perseguir sus sueños
28 de junio de 2026 - 2:06 PM
28 de junio de 2026 - 2:06 PM
Xander Zayas agradeció el domingo el respaldo de la afición puertorriqueña, horas después de sufrir la primera derrota de su carrera profesional, y prometió que volverá con una mejor versión de sí mismo.
A través de sus redes sociales, el boxeador boricua de 23 años envió un mensaje de agradecimiento a quienes lo acompañaron durante el camino hacia el combate frente a Jaron “Boots” Ennis, disputado el sábado en el Barclays Center, de Brooklyn, Nueva York.
“Gracias Puerto Rico por soñar junto a mí y por acompañarme en todo momento. Esto es parte del camino y les prometo una mejor versión de mí en el futuro”, escribió Zayas.
El púgil también aprovechó para enviar un mensaje de perseverancia a sus seguidores.
“Siempre sueñen en grande, que no hay nada de malo en fallar, pero sí en no intentarlo. Los quiero mucho y pronto estaremos de regreso”, añadió.
El puertorriqueño sufrió el primer revés de su carrera al perder el sábado por nocaut técnico en el séptimo asalto sus títulos mundiales de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la pelea estelar de la cartelera.
El invicto Ennis envió a la lona a Zayas (23-1, 13 nocauts) en el primer asalto y volvió a castigarlo en el quinto con un gancho de derecha que lo dejó sentado sobre el cuadrilátero.
Aunque logró levantarse y continuar, el boricua fue acorralado contra las cuerdas en el séptimo episodio y puso la rodilla derecha en la lona, lo que llevó al árbitro a detener el combate.
Por su parte, la promotora Top Rank también expresó públicamente su respaldo al puertorriqueño mediante una publicación en su cuenta oficial de Facebook en español.
“Eres un guerrero. A los 23 años, Xander Zayas demostró lo que debe ser el boxeo. Regresará”, escribió la empresa.
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