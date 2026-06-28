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“Juanmita” Lopez triunfa en el primer round con un nocaut frente a Alberto Motos

El invicto boxeador puertorriqueño acabó la pelea temprano con una izquierda al rostro del español

28 de junio de 2026 - 8:42 PM

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Juanmita López pega una recta al rostro de Alberto Motos en la acción del primer asalto. (Cris Esqueda)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El prospecto Juan Manual “Juanmita” López de Jesús acabó el sábado su pelea contra el español Alberto Motos en dos minutos para triunfar por nocaut en el respaldo de la cartelera protagonizada por por Xander Zayas y Jaron “Boots” Ennis en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

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En el combate pactado a seis asaltos en las 115 libras, el invicto cagueño conectó una recta de izquierda que envió a la lona a Motos.

El europeo quedó tendido en el cuadrilátero, sin responder al conteo del oficial para terminar la pelea en el primer episodio.

López de Jesús mejoró a 6-0 con tres anestesiados. Motos, por su parte, cayó a 6-3.

Por primera vez en su joven carrera, López De Jesús realizó parte de su campamento fuera de la isla, entrenando un mes en Orlando, Florida.

Después de la fácil victoria, el boxeador buscará una oportunidad por un campeonato juvenil de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), un paso que entiende podría ayudarlo a abrirse camino en las clasificaciones del organismo.

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Juanmita LópezBoxeoNueva York
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