Evento de boxeo en Times Square termina con sorpresa: Rolando Romero vence a Ryan García

Incluso un Batimóvil es lento en el tráfico de Manhattan, y García no se dio cuenta de que le llevaría tanto tiempo llegar del hotel al lugar después de haber calentado.

Una vez allí, notó que había tan pocos fanáticos con asientos cerca de la arena que no se observaría el empuje de la multitud que el favorito del público necesitaba.

“No me gustó para nada. Se sintió como un combate de entrenamiento”, dijo García. “Podías escuchar a todos y simplemente no se sintió como algo auténtico para mí, pero no hay excusas”.